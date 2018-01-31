OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про 4G-зв'язок, звільнення Насірова та "економічне диво" Гройсмана.

Про швидкісну залізничну колію. Україна спільно з Італією починає підготовку техніко-економічного обґрунтування для впровадження високошвидкісного залізничного сполучення в Україні.

Про 4G-зв'язок. Три найбільші мобільні оператори виграли лоти на придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Про кібершахраїв. 670 мільйонів гривень вкрали кібершахраї у українців в 2017 році, що удвічі більше, ніж у 2016 році.

Про офшори. Україна виключила Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку офшорів.

Про звільнення Насірова. Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення усуненого від своїх обов'язків главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про "економічне диво". Кабінет міністрів сформував перелік із 35-ти законопроектів, які прискорять економічне зростання України.

Про дотації. Найбільші виробники курятини знову отримають левову частку дотацій із державного бюджету.

Хочете дізнатися більше?

Соціальна інженерія збагатила кібершахраїв на півмільярда: як українці стають жертвами

670 мільйонів гривень вкрали кібершахраї у українців в 2017 році — удвічі більше, ніж у 2016 році. Які методи крадіжок сьогодні найбільш поширені і як не стати жертвою.

"Біла нафта": як Україна може заробити на "літієвій лихоманці"

Попит на літій у світі зростатиме шаленими темпами. Україна має шанси стати одним з основних міжнародних гравців на цьому ринку. ЕП пояснює, як саме це може стати реальністю.