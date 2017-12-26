"Роттердам+" в дії: ціна на електроенергію може зрости на 10%

НКРЕКП планує підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів теплових електростанцій енергогенеруючих компаній до 83,08 долара за тонну.

Рішення будуть приймати на засіданні комісії 28 грудня, передають "Наші гроші".

В обгрунтуванні до проекту рішення НКРЕКП "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" вказано, що індикативна ціна вугілля розрахована за період з грудня 2016 по листопад 2017 року.

І її обрахований розмір за цей період становить 83,08 долара за тону. Це більше на 26% або 16,4 долара від тієї ціни вугілля, яка враховувалась при перегляді прогнозованої ціни електроенергії на 2017 рік.

Окрім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту може бути збільшена на 31% або на 2,9 долара за тону.

Згідно прогнозного балансу ОЕС України на 2018 рік станції теплової генерації вироблять 49,8 млрд кВт-год або 31,2% від всієї електроенергії. Таким чином перегляд ціни вугілля та ціни фрахту може призвести до здорожчання загальної ціни електроенергії на 10%.

Збільшення вартості вугілля у тарифах теплової генерації на 20 доларів призведе до отримання ними у 2018 році додаткових 500 млн доларів, адже для вироблення електроенергії спалюється 25-26 млн тон вугілля.

Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Тобто на ДТЕК перепаде близько 10 млрд грн із загальної суми, яку додатково отримають енергетики.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

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