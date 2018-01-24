RAB-тарифи необхідно переглянути - Кабмін

Уряд закликав Нацкомісію з тарифів переглянути показники дохідності при впровадженні RAB-тарифів, побоюючись зростання цін.

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

"Запровадження нової методики стимулюючих тарифів для обленерго є винятково прерогативою і компетенцією Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг. Уряд не має жодного відношення ані до прийняття цього рішення, ані до його публікації", - сказано у повідомленні.

В уряді повідомили, що відповідно до чинного законодавства, публікація прийнятого НКРЕКП рішення в виданні "Урядовий кур'єр" є обов'язковою і для цього не потрібно рішення Уряду.

"Щодо самого рішення, то ідея стимулюючого тарифоутворення в цілому підтримується Урядом України. Але той варіант рішення, який був прийнятий НКРЕКП, Уряд не підтримує, і ця позиція неодноразово озвучувалась публічно", - заявили в прес-службі.

"Встановлені НКРЕКП одинакові показники дохідності і на стару, і на нову базу активів – 12,5%, призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо відобразиться на споживачах через зростання цін на товари та послуги", - додали у КМУ.

Нагадаємо, в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.

Зазначимо, що реакція Кабінету міністрів з’явилася через два тижні після публікації - одразу після появи новини на Економічній правді.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

Економічна правда