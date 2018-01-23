OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про 4G, квартири Коломойського та літаючих українців.

Про 4G. Національна комісія визначила дату і час першого тендера на 4G у діапазоні 2600 МГц. Він пройде 26 січня.

Про російські активи. Міністерство юстиції звернулося до суду з проханням стягнути з Лисичанського НПЗ 705 мільйонів гривень. НПЗ належить "Роснєфті".

Про літаючих українців. Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 10,554 мільйона осіб.

Про субсидії. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю зменшився на 27,2% - до 993,4 гривні.

Про гривню. Національний банк знизив офіційний курс на 3 копійки до 28,87 гривні. Торги на міжбанку почалися зі зниження: котирування гривні до долара станом на 10:00 встановилися на рівні 28,88-28,91 гривні за долар. Національний банк оголосив валютний аукціон з продажу банкам до 100 мільйонів доларів, за підсумками якого продав 47,3 мільйона доларів. Станом на 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,82-28,85.

Про євробонди. У першому півріччі 2018 року Україна може вийти на міжнародний ринок капіталу, випустивши євробонди. Мінфіну треба виконувати "фінансові потреби".

Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Укргазвидобування" звернулися до уряду з вимогою компенсувати втрати в розмірі 110 мільярдів гривень за поставки газу в рамках виконання спеціальних зобов'язань.

Про квартири Коломойського. Так звана "влада" Криму виставила на продаж квартири, що належали олігархові Ігорю Коломойському і були "націоналізовані" після окупації півострова Росією. Хочуть отримати за них 115 мільйонів.

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