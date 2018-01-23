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Окупанти продають "віджаті" у Коломойського квартири

Вівторок, 23 січня 2018, 12:02
 

Так звана "влада" Криму виставила на продаж квартири, що належали олігархові Ігорю Коломойському і були "націоналізовані" після окупації півострова Росією.

Про це повідомляється на сайті так званого "міністерства майна" Криму.

Відзначається, що аукціони з продажу ялтинських квартир, що раніше належали Коломойському, почалися в 2017 році. Всього від їх реалізації окупаційна влада планує отримати понад 330 млн рублів.

"Також на реалізацію у 2018 році планується виставити 13 об'єктів нерухомого майна, які розташовані в окупованому Криму. В їх числі - готель в Алушті, рекреаційний комплекс в Гурзуфі, а також ряд нежитлових приміщень", - йдеться в повідомленні.

Крім того в 2018 році "влада" Криму хоче виставити на торги 31 автозаправну станцію і склад ПММ не менше ніж за 558 млн рублів.

Нагадаємо, у грудні так звана "Держрада Криму" дала згоду на продаж санаторіїв, готелів і автозаправної станції, що належали Коломойському.

Економічна правда

Коломойський Крим
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