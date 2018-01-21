РФ створює окремий банк для обслуговування "оборонки"

Москва створює банк, який буде використовувати для фінансування своєї оборонної промисловості в обхід санкцій.

Про це пише Financial Times.

Центральний банк Росії заявив, що "Промсвязьбанк", дев'ятий за величиною банк Росії, стане "банком спеціального призначення для обслуговування підприємств військово-промислового комплексу".

В кінці минулого року Центральний банк ввів тимчасову адміністрацію в Промсвязьбанк, щоб запобігти його краху. За попередніми оцінками, банку, ймовірно, буде потрібно до 200 млрд рублів (3,5 млрд доларів) рекапіталізації.

Створення нового банку для обслуговування оборонки обговорюється в Кремлі в рамках заходів з ухилення від нових санкцій США.

"Промсвязьбанк", ймовірно, займеться кредитуванням сектора оборони замість Сбєрбанка і ВТБ, вважає аналітик Fitch Ratings Олександр Данилов.

"Вони не хочуть, щоб вони потрапляли під санкції. Це очевидно", - сказав він

Як Сбєрбанк, так і ВТБ підпадають під обмеження на залучення капіталу на заході, але, на відміну від більшої частини російського оборонного сектора, не потрапляють в чорний список.

Як повідомлялося, Альфа-Банк, найбільший приватний банк в Росії, заявив в цьому місяці, що він більше не буде працювати з російськими компаніями оборонної промисловості.

"Промсвязьбанк", ймовірно, зіткнеться з такими ж обмеженнями, як "Росія" і SMP, два банки, що належать друзям Путіна, які не можуть використовувати Visa і MasterCard і не можуть здійснювати операції в іноземній валюті, вважає експерт.