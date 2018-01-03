Альфа-банк відмовляється обслуговувати російську "оборонку" через санкції - росЗМІ

Альфа-банк повідомив російські оборонні підприємства про намір припинити їх обслуговування через санкції.

Про це повідомляє РБК.

Як розповів радіостанції "Ехо Москви" перший заступник голови ради директорів Альфа-банку Олег Сисуєв, фінансова організація повідомила підприємства російського оборонного комплексу про те, що не буде їх обслуговувати через західні санкції.

Сисуєв уточнив, що банк не збирається кардинально порвати відносини з підприємствами оборонного комплексу.

"Ми намагаємося максимально скоротити ризики", - пояснив він.

29 грудня Forbes опублікував інтерв'ю з засновником "Альфа-Груп" Михайлом Фрідманом. У ньому бізнесмен повідомив, що на стан російських банків впливають західні санкції.

"Альфа-банк, наприклад, обслуговував велику кількість оборонних підприємств. Тепер це заборонено санкціями", - сказав він тоді.

При цьому Фрідман уточнив, що оборонні підприємства в основному фінансувалися державою.

"Проблем, пов'язаних з санкціями, у нас в банку я не пригадаю", - сказав він.

У січні 2015 року Альфа-банк заявив про закриття свого представництва в Нью-Йорку через введені проти Росії санкції. Пояснювалося це забороною американським компаніям інвестувати в російські акції.

"У разі зміни ситуації ми завжди можемо відновити свою присутність на американському континенті. Для цього не потрібно довгого оформлення ліцензій", - заявив тоді представник Альфа-банку Леонід Ігнат.

Як повідомлялося, російський уряд думає про створення нового державного банку для фінансування витрат на оборону.

Раніше ЗМІ писали, що посилення санкцій США проти Росії може змусити іноземних інвесторів відмовитися від російських бондів, що потенційно може спричинити новий обвал рубля у 2018 році.