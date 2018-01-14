OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про банки, ломбарди і вірус Petya.

Про вірус Petya. Центральне розвідувальне управління США виявило, що кібератаку проти України у червні 2017 року здійснили військові хакери РФ з метою підірвати фінансову систему держави.

Про Промінвестбанк. Національний банк не отримував пакет документів на розгляд можливості покупки народним депутатом Максимом Микитасем 25% акцій "Промінвестбанку", хоча АМКУ таку можливість розглядає.

Про "гроші Януковича". У Луценка кажуть, що рішення засекретити вирок Краматорського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича було пов'язане з інтересами слідства.

Про банк Бахматюка. Фірми, пов'язані з екс-президентом VAB Банку Сергієм Максимовим, заборгували по кредитах понад 2 мільярди гривень.

Про ломбарди. Банки відчувають конкуренцію від дрібних фінансових установ, таких як ломбарди, на ринку споживчого кредитування.

Про банк "Хрещатик". Комплексний аналіз неплатоспроможного банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень.