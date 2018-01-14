Фірми екс-президента банку Бахматюка заборгували 2 мільярди

Фірми, пов'язані з екс-президентом VAB Банку Сергієм Максимовим, заборгували по кредитах понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Йдеться про більш ніж 25 кредитних договорів, які були укладені протягом 2004-2009 років.

У заставу банку, в основному, було передано малоліквідну заставу - майнові права на грошові кошти, продукцію.

Останній платіж в рахунок обслуговування таких кредитів було здійснено п'ять років тому, а левова частка не обслуговувались понад вісім років.

ФГВФО зазначає, що переважна більшість позичальників - юридичних осіб розпочала процедуру банкрутства, а деякі з них вже ліквідовані.

Переважно ініціаторами банкрутства виступають інші пов'язані з Максимовим особи. Таким чином, боржники намагаються будь-якими методами уникнути виконання зобов'язань за кредитними договорами.

Максимов також намагається вивести ліквідні активи з банку.

Фонд гарантування вкладів звернувся до правоохоронних органів із заявою про скоєння злочинів (розкрадання коштів банку в особливо великих розмірах, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом і т.д.).

За результатами розслідування Головним слідчим управлінням МВС України Максимову С. В. (який є громадянином Росії та Ізраїлю) було повідомлено про підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У зв'язку з неможливістю встановити місцезнаходження підозрюваного, Максимов оголошений в міжнародний розшук.

Однак на початку 2017 року кримінальна справа за підозрою Максимова в розкраданні коштів банку була закрита.

VAB Банк, який у сппаві має статус потерпілого, не погодився з цим рішенням. За скаргою уповноваженої особи ФГВФО рішення слідчого і прокурора було скасовано судом. Зараз слідство у цій справі відновлено.

Нагадаємо, Нацбанк 19 березня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "ВіЕйБі банку".

Як відомо, VAB Банк працював на фінансовому ринку України з 1992 року і до початку жовтня 2014 року за розміром активів займав 16-е місце (23,973 млрд грн) серед усіх банків країни.

Максимов раніше повністю контролював VAB Банк, потім володів фінустановою спільно з нідерландською TBIF Financial Services.

До середини 2010 року Максимову належало 49% акцій банку.

На початку 2011 року співвласником VAB Банку став Бахматюк, який заявив про намір сконцентрувати більше 50% акцій фінустанови.

До середини листопада 2011 року частка нідерландської TBIF Financial Services у VAB Банку зменшилася до 8%, а Максимова - до 10%.

Максимов і Бахматюк звинуватили один одного в виведенні грошей з банку і недружньому ставленні один до одного.

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України.

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Економічна правда