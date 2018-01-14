Ломбарди нарощують обсяги кредитування населення

Банки відчувають конкуренцію від дрібних фінансових установ на ринку споживчого кредитування.

Про це пише фінансовий аналітик ICU Михайло Демків на своїй сторінці у Twitter.

Так, за III квартал 2017 року банки видали 8,6 млрд грн карткових кредитів і ще 7,4 млрд грн - короткострокових (до 1 року). В той час, як за той же період ломбарди надали клієнтам позик на 3,9 млрд грн.

"Позики під заставу дорогоцінностей чи техніки - зрозумілий та звичний продукт для багатьох, але дорогий. Середньозважена ставка - майже 200% річних. Причина - малий розмір кредиту (1300 грн) і короткий термін погашення (30-40 днів), що зумовлює високі операційні витрати ломбарду", - написав Демків.

"Ломбарди рапортують про ріст частки позик, які погашаються за рахунок застави (з 10% до 16%). Якщо раніше були готові видавати позики на суму 80% вартості застави, то зараз - на менш як половину", - додав фінансовий аналітик.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Нагадаємо, у лютому 2017 року Верховна Рада не підтримала пропозицію прийняти законопроект про регулювання діяльності ломбардів у першому читанні, так само як і пропозицію повернути документ у профільний комітет на доопрацювання.

Економічна правда