Всі розділи
Укр / Рус

Законопроект "Купуй українське" порушує Угоду про асоціацію - МЕРТ

Четвер, 7 грудня 2017, 20:07

Прийнятий в першому читанні законопроект "Купуй українське, плати українцям" порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, ЄС вже направив офіційний лист, що це порушення Угоди про асоціацію.

Нефьодов також додав, що проект несе великі корупційні ризики і накладає додаткові витрати на бюджет.

Депутати прийняли зазначений законопроект в першому читанні на засіданні в четвер.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі вже виступило проти прийняття цього документа, назвавши його "мегакорупційним".

Детально з аргументами МЕРТ можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: Курс на протекціонізм: чим загрожує законопроект "Купуй українське"

Економічна правда

МЕРТ
Матеріали за темою
Скандальний законопроект "Купуй українське" прийняли за основу 7 грудня 2017, 18:50
Китай зацікавлений у купівлі українських літаків – МЕРТ 6 грудня 2017, 17:55
МЕРТ виступає проти законопроекту "Купуй українське" 4 грудня 2017, 16:47
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті