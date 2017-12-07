Законопроект "Купуй українське" порушує Угоду про асоціацію - МЕРТ

Прийнятий в першому читанні законопроект "Купуй українське, плати українцям" порушує Угоду про асоціацію з ЄС.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, ЄС вже направив офіційний лист, що це порушення Угоди про асоціацію.

Нефьодов також додав, що проект несе великі корупційні ризики і накладає додаткові витрати на бюджет.

Депутати прийняли зазначений законопроект в першому читанні на засіданні в четвер.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі вже виступило проти прийняття цього документа, назвавши його "мегакорупційним".

Детально з аргументами МЕРТ можна ознайомитися за посиланням.

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Економічна правда