Біткоїн побив новий рекорд – 12 тисяч доларів за монету

Курс біткоїна продовжує ставити рекорди, у вівторок він перевищив позначку в 12 тисяч доларів – під час торгів курс піднімався до 12,032 тисяч доларів.

Про це свідчать дані Coinmarketcap, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому капіталізація ринку біткоїнів перевищила 200 млрд доларів.

За даними на 17:50 за курс біткоїна становив 11,983 тисяч доларів, що на 4,8% вище за рівень попередньої сесії.

На початку минулого тижня вартість криптовалюти вперше піднялася вище 10 тисяч доларів і продовжила зростати, зокрема на новинах про планований запуск ф'ючерсів на біткоїни відомими сировинними операторами.

Так, CBOE Global Markets Inc. повідомив, що почне торгівлю ф'ючерсами на біткоїн о 18:00 за місцевим часом у найближчу неділю, 10 грудня (01:00 за к.ч. 11 грудня).

Минулої п'ятниці Комісія з термінової ф'ючерсної торгівлі сировинними товарами (CFTC) дала CBOE і CME дозвіл на запуск ф'ючерсів на біткоїн.

Як зазначалося в повідомленні CFTC, ф'ючерсні біржі, як очікується, будуть відстежувати торгову активність на ринку криптовалюти, оцінюючи можливість ринкових маніпуляцій і зрушень, пов'язаних з швидкими злетами і падіннями курсів, а також із перебоями в торгах.