Western Union блокує транзакції, пов'язані з криптовалютами

Міжнародний сервіс грошових переказів Western Union почав кампанію проти банківських операцій, пов'язаних з криптовалютами.

Про це пише cointelegraph.

Рішення компанії заборонити послуги або транзакції, пов'язані з криптовалютами, регулюється внутрішніми правилами.

Один з користувачів Reddit повідомляє, що компанія проінформувала криптовалютну біржу Kraken про те, що вона не обробляє транзакції, пов'язані з цифровими валютами, тому що це суперечить її внутрішнім правилам.

Відзначається, що це рішення WU може негативно вплинути на роботу криптовалютних бірж, а також споживачів, які використовують криптовалюти.

Це також може вплинути на прибутковість компанії, оскільки в довгостроковій перспективі вона втратить багато бізнесів, з огляду на зростаючу популярність криптовалют у всьому світі.

Заборона WU на транзакції, пов'язані з криптовалютами, аналогічна діям різних фінансових організацій по всьому світу, які не дозволяють своїм клієнтам купувати і продавати цифрові валюти. Деякі банки навіть закрили рахунки, пов'язані з криптовалютами.

Хоча це поганий прецедент для ринку віртуальних валют, ніхто з аналітиків не сумнівається в тому, що це ніяк не позначиться на зростаючому, останнім часом, курсі біткоїна.

Нагадаємо, у вівторок біткоїн побив новий рекорд – 12 тисяч доларів за монету.

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