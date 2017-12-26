OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про ціну на електрику і ризики для бюджету.
Про ціну на електрику. Ціна вугілля в скандальній формулі "Роттердам+" буде переглянута в бік підвищення. У 2018 році українці заплатять за світло на 10% більше. 80% цих грошей піде фактичному монополісту - ДТЕК Ріната Ахметова.
Про корупцію. НАБУ розслідує маніпуляції "Укроборонпрому" з контрактом на 39 млн доларів на поставку запчастин для заводу "Антонов".
Про ризики для бюджету. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав в ексклюзивному коментарі ЕП, що найбільші ризики держбюджету-2018 полягають у швидкому зростанні витрат, темп зростання яких істотно перевищує номінальне зростання економіки.
Про бензин. Роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо на АЗС продовжили зростання.
Про розщеплення "Київенерго". "Київенерго" розділиться на дві компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, інша - постачанням електроенергії.
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Пардон, МВФ. Чи може фонд "пробачити" Україну
Українська влада втрачає довіру головного кредитора. Чи може зупинитися нинішня програма фінансування і чи зможе Україна прожити 2018 рік без МВФ?
Мільйон за біткоін або крах: хто передбачив курс "крипти" і що буде далі
ЕП пропонує оцінити точність раніше зроблених прогнозів і почитати найсвіжіші прогнози про долю біткоіна. Ці прогнози зробили фінансисти та експерти світового рівня.