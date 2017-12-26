OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціну на електрику і ризики для бюджету.

Про ціну на електрику. Ціна вугілля в скандальній формулі "Роттердам+" буде переглянута в бік підвищення. У 2018 році українці заплатять за світло на 10% більше. 80% цих грошей піде фактичному монополісту - ДТЕК Ріната Ахметова.

Про корупцію. НАБУ розслідує маніпуляції "Укроборонпрому" з контрактом на 39 млн доларів на поставку запчастин для заводу "Антонов".

Про ризики для бюджету. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав в ексклюзивному коментарі ЕП, що найбільші ризики держбюджету-2018 полягають у швидкому зростанні витрат, темп зростання яких істотно перевищує номінальне зростання економіки.

Про бензин. Роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо на АЗС продовжили зростання.

Про розщеплення "Київенерго". "Київенерго" розділиться на дві компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, інша - постачанням електроенергії.

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