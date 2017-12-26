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Мільйон за біткоїн або крах: хто передбачив курс "крипти" і що буде далі

Мільйон за біткоїн або крах: хто передбачив курс "крипти" і що буде далі

ЕП пропонує оцінити точність раніше зроблених прогнозів і почитати найсвіжіші прогнози про долю біткоїна. Ці прогнози зробили фінансисти та експерти світового рівня.(Рос.)
Вівторок, 26 грудня 2017, 16:00 - Всеволод Некрасов
keddr.com

 

bitcoin
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Економічна правда
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