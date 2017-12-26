Мільйон за біткоїн або крах: хто передбачив курс "крипти" і що буде далі

підсумки-2017
ЕП пропонує оцінити точність раніше зроблених прогнозів і почитати найсвіжіші прогнози про долю біткоіна. Ці прогнози зробили фінансисти та експерти світового рівня.(Рос.)
влада
Українська влада втрачає довіру головного кредитора. Чи може зупинитися нинішня програма фінансування і чи зможе Україна прожити 2018 рік без МВФ?
СПЕЦПРОЕКТ
Адже якщо вдуматися, то наші силовики (і їх поведінка) - це органічне продовження українського суспільства. Українець з одного боку хоче, щоб не було корупції, а з іншого, щоб кум порішав якщо що (рос)
фокус
Більше року назад Україна відновила пошук нафти та газу на Чорноморському шельфі. Що це означає, і які обсяги вуглеводнів країна може отримати.
на свята
Поки існує традиція дарування подарунків, людству кожен раз доводиться стикатися з проблемою нестачі ідей. Питання "що подарувати?" турбує багатьох, особливо напередодні новорічних і різдвяних свят.
розслідування
Україна знизила податок на видобуток газу в надії на різке збільшення його видобутку. Однак жаданим іноземним інвесторам ліквідних газоносних площ може не вистачити: одна їх частина відійшла президентському оточенню, а інша незабаром може бути передана структурам з оточення Арсена Авакова.