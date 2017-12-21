В Мінфіні "святкують" рішення Суду Англії щодо Приватбанку

Міністерство фінансів вітає наказ Лондонського суду щодо арешту активів екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ми вітаємо це позитивне рішення Англійського суду. На сьогодні держава фактично витратила майже 140 млрд гривень на до капіталізацію Приватбанку через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Ці 140 млрд гривень обов’язково мають бути повернуті в бюджет. Незважаючи на деякі спроби зриву юридичного процесу та захисту інтересів банку, команда юристів, що працює над цією справою, зробила професійну роботу та досягла результату", - додав міністр.

Як повідомлялося, у середу Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

До цього Приватбанк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам банку.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

21 грудня 2016 року "Приватбанк" перейшов у державну власність.

На сьогоднішній день проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації "Приватбанку".

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.

Економічна правда