ЄС вирішив покласти край анонімності біткоїн-платформ

Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє DW з посиланням на оприлюднену у п'ятницю, 15 грудня, заяву ЄС.

У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткоїна та інших криптовалют.

"Ця угода принесе більше прозорості, щоби покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів", - зазначила єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова.

Серед іншого нові правила ЄС:

- зобов'язують біткоїн-платформи та онлайн-"гаманці" криптовалют ідентифікувати користувачів;

- запроваджують обмежене використання prepaid-карток для розрахунків;

- дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів;

- надають "особам з обґрунтованим інтересом" доступ до даних щодо довірчої власності.

Рішення ЄС було ухвалене на хвилі стрімкого зростання курсу біткоїна, який здорожчав більше ніж на 1700 відсотків за поточний рік.

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