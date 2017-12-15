НБУ відмовить Ярославському в придбанні "Промінвестбанку"

Національний банк відмовить бізнесменові Олександру Ярославському в покупці української "дочки" "Внєшекономбанку" - "Промінвестбанку" - при відсутності узгодження угоди з ВЕБом.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали пакет (від Ярославського), отримали в п'ятницю пізно ввечері. У понеділок ми бачимо, що Горьков (голова ВЕБа Сергій Горьков - ред) заявляє, що у нас немає узгодження. Якщо ні - тоді ми повернемо пакет", - сказала Рожкова, додавши , що в поданому пакеті відсутнє узгодження з власником "Промінвестбанку".

При цьому заступниця голови НБУ додала, що заява Горькова тільки прискорила аналіз пакету документів Ярославського.

"До пакету документів є вимоги, визначені інструкцією: крім підтвердження фінансово-господарського становища, бізнес-плану, репутації та іншого, в пакеті необхідно мати попереднє узгодження з продавцем. Але воно відсутнє, тому ми так чи інакше повернули б пакет", - сказала Рожкова.

Що стосується колишніх претендентів на покупку "Промінвестабнка" - засновника MosCityGroup Павла Фукса (в РФ позов про його банкрутство має намір подати банк "Открытие") і депутата Верховної Ради Максима Микитася, за словами заступника голови НБУ, вони більше не можуть подавати документи на узгодження угоди.

"Фуксу і Микитасю НБУ офіційно відмовив влітку цього року. Ми отримували від них пакети документів на покупку істотної участі в "Промінвестбанку", проаналізували їх і відмовили. Тому бажання продавця бачити кого-то, на жаль, не збігається з вимогами регулятора. Тут ми їм нічим допомогти не можемо", - пояснила Рожкова.

Як повідомлялося, Внєшекономбанк зараз не веде переговори про продаж своєї української "дочки" - Промінвестбанку - бізнесменові Олександру Ярославському.

Днями з'явилася інформація, що власник і президент групи DCH Олександр Ярославський подав у НБУ пакет документів на узгодження покупки Промінвестбанку.