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На Промінвестбанк знайшовся покупець

Вівторок, 12 грудня 2017, 16:15

Національний банк отримав 8 грудня від громадянина України пакет документів для узгодження опосередкованого придбання істотної участі в Промінвестбанку в розмірі 99,7151% його статутного капіталу.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу регулятора.

"Зараз отримані НБУ документи для погодження набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково", - заявили в Нацбанку.

При цьому в НБУ не розкрили ім'я покупця Промінвестбанку. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ним може стати бізнесмен Олександр Ярославський.

Промінвестбанк
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Економічна правда
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