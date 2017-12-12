На Промінвестбанк знайшовся покупець
Вівторок, 12 грудня 2017, 16:15
Національний банк отримав 8 грудня від громадянина України пакет документів для узгодження опосередкованого придбання істотної участі в Промінвестбанку в розмірі 99,7151% його статутного капіталу.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу регулятора.
"Зараз отримані НБУ документи для погодження набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково", - заявили в Нацбанку.
При цьому в НБУ не розкрили ім'я покупця Промінвестбанку. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ним може стати бізнесмен Олександр Ярославський.
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