На Промінвестбанк знайшовся покупець

Національний банк отримав 8 грудня від громадянина України пакет документів для узгодження опосередкованого придбання істотної участі в Промінвестбанку в розмірі 99,7151% його статутного капіталу.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу регулятора.

"Зараз отримані НБУ документи для погодження набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково", - заявили в Нацбанку.

При цьому в НБУ не розкрили ім'я покупця Промінвестбанку. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ним може стати бізнесмен Олександр Ярославський.