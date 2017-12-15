НБУ посилив умови для переказу валюти за кордон

Національний банк посилив порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказ іноземної валюти за кордон і спростив проведення банками ряду валютних операцій.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Регулятор уточнив перелік документів, які повинні подаватися для отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

"З метою запобігання відтоку капіталу за межі України посилено вимоги щодо документів, які подаються в НБУ, зокрема за право регулятора запитувати такі документи в разі потреби", -заявили в Нацбанку.

Крім того, регулятор уточнив перелік операцій з переказу іноземної валюти суб'єктами господарювання-резидентами за межі України, які не вимагають отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

"Відтепер змінами чітко унормована можливість перерахування в якості відшкодування резидентом-позичальником коштів нерезидента-гаранта (поручителя) за умови, що цей гарант (поручитель) оплатив згідно договору гарантії (поруки) за зобов'язаннями такого резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором", - повідомили в Нацбанку.

Також Національний банк уточнив перелік підстав для анулювання індивідуальних ліцензій на переказ суб'єктами господарювання-резидентами іноземної валюти за кордон.

Регулятор відзначає, що зазначені зміни набирають чинності з 15 грудня.

Нагадаємо, раніше Національний банк розширив можливості бізнесу в частині дострокового погашення кредитів в іноземній валюті і спростив порядок ввезення резидентами іноземної валюти в готівковій формі.

Економічна правда