НБУ спростив погашення валютних кредитів для бізнесу

Національний банк розширив можливості бізнесу в частині дострокового погашення кредитів в іноземній валюті.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Національний банк розширює перелік випадків, коли бізнес може достроково погашати кредити і позики в іноземній валюті, одержані резидентами від нерезидентів.

Відтепер можна достроково погасити кредит або позику, в реалізації якого повністю або частково бере участь іноземна держава через уповноважених ним осіб (шляхом кредитування, страхування, гарантування).

Крім того, НБУ скасовує обмеження на максимальну суму переказів іноземної валюти для операцій уповноважених банків, які вони здійснюють на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.

Досі максимальний ліміт за такими операціями становив 50 тис. доларів (в еквіваленті) протягом одного календарного місяця.

Надалі банки зможуть проводити такі перекази інвалюти на суму, визначену в індивідуальній ліцензії.

Зазначені кроки щодо валютної лібералізації затверджено постановою правління НБУ № 128 від 12 грудня 2017 року "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 13 грудня 2016 № 410", яка набирає чинності з 14 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 13 грудня Національний банк зберіг вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в інвалюті на користь юросіб на рівні 50%, до якого її було знижено у квітні цього року.

Економічна правда