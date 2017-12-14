НБУ спростив порядок ввезення готівки у валюті в Україну

Національний банк спрощує порядок ввезення резидентами в Україну іноземної валюти в готівковій формі та вдосконалює порядок її вивезення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, на сьогодні в Україні діє правило, згідно з яким фізичні особи-українці можуть ввозити в Україну готівку на суму понад 10 тис. євро в еквіваленті.

Цю суму можна ввозити за умови письмового декларування митному органу, а також за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у фінансових установах, та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така мала місце.

В подальшому українці зможуть ввозити таку суму без підтверджуючих документів, тобто тільки за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

У той же час Національний банк уточнив, що вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі понад 10 тис. євро здійснюється при наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції на суму, що перевищує в еквіваленті 10 тис. євро).

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 127 від 12 грудня 2017 року "Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", яка набирає чинності з 14 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 13 грудня Національний банк зберіг вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в інвалюті на користь юросіб на рівні 50%, до якого її було знижено у квітні цього року.

Економічна правда