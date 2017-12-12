Зростання цін за підсумками 2017 року виявиться вище прогнозу - НБУ

На кінець 2017 року інфляція більш істотно відхилиться від цільового рівня, ніж передбачалося раніше.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку з посиланням на дані Державної служби статистики.

Споживча інфляція в листопаді очікувано сповільнилася до 13,6% в річному вимірі з 14,6% у жовтні 2017 року.

У місячному вимірі зростання споживчих цін також сповільнилося до 0,9% з 1,2% в жовтні.

Як повідомляють в НБУ, фактична інфляція перевищила прогноз, опублікований в "Інфляційну звіті" за жовтень 2017 року, у зв'язку з більш високими темпами зростання цін на продукти харчування.

"Поточна динаміка індексу споживчих цін і його складових перевищує прогнозовану в "Інфляційну звіті" за жовтень 2017 року і свідчить, що на кінець 2017 року інфляція більш істотно відхилиться від цільового рівня, ніж передбачалося раніше", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня Національний банк погіршив прогноз по інфляції на 2017 рік з 9,1% до 12,2%.

У Нацбанку прогнозують, що за підсумками 2018 року інфляція становитиме 7,3% (попередній прогноз – 6,0%). Прогноз інфляції на 2019 рік залишився незмінним – 5,0%.

Економічна правда