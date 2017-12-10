Перший біткоїн-мільярдер спрогнозував, що буде з криптовалютою

Кемерон Уінклвосс, який вважається одним з найбільших власників біткоїнів, прогнозує двадцятикратне зростання курсу криптовалюти.

Про це пише Bloomberg.

Уінклвосс заявив, що цьогорічні рекордні показники криптовалюти – це тільки початок.

"Ми вважаємо, що біткоїн – руйнівник золота. На нашу думку в майбутньому курс криптовалюте зросте в 10-20 разів", - додав він.

Раніше повідомлялося, що брати Уінклвосси, відомі тим, що подали на Марка Цукерберга в суд за крадіжку ідеї створення соціальної мережі Facebook, стали першими біткоїн-мільярдерами в світі.

Нагадаємо, курс біткоїна, після того як оновив 8 грудня історичний максимум - 18 тисяч доларів за монету, впав майже на 12% - нижче 14 тисяч доларів.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Економічна правда