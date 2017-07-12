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БПП підтримає пенсійну реформу - Гройсман

Середа, 12 липня 2017, 20:25

Фракція БПП підтримає в першому читанні всі законопроекти щодо пенсійної реформи.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.

Він додав, що підтримані будуть ті закони, які матимуть відповідні рішення комітетів.

11 липня депутати проголосували за включення в порядок денний Ради законопроектів про пенсійну реформу.

Вони були зареєстровані в Раді 22 червня.

№6614 - проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій,

№6615 - проект закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу з питань пенсійного забезпечення,

№6616 - проект закону про внесення змін до Податкового кодексу із питань пенсійного забезпечення,

№6617 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України ухвалив проект пенсійної реформи і направив його на розгляд Національної ради реформ. Національна рада реформ підтримала урядовий проект, в той же час були висловлені пропозиції, які можуть бути враховані в подальшому.

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