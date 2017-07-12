БПП підтримає пенсійну реформу - Гройсман
Фракція БПП підтримає в першому читанні всі законопроекти щодо пенсійної реформи.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.
Дякую фракції @bpp_solydarnist за підтримку пенсійної реформи. #ПенсійнаРеформа— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 июля 2017 г.
Він додав, що підтримані будуть ті закони, які матимуть відповідні рішення комітетів.
На фракції прийнято рішення підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які матимуть відповідні рішення комітетів #ПенсійнаРеформа— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 июля 2017 г.
11 липня депутати проголосували за включення в порядок денний Ради законопроектів про пенсійну реформу.
Вони були зареєстровані в Раді 22 червня.
№6614 - проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій,
№6615 - проект закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу з питань пенсійного забезпечення,
№6616 - проект закону про внесення змін до Податкового кодексу із питань пенсійного забезпечення,
№6617 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій.
Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України ухвалив проект пенсійної реформи і направив його на розгляд Національної ради реформ. Національна рада реформ підтримала урядовий проект, в той же час були висловлені пропозиції, які можуть бути враховані в подальшому.
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Економічна правда
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