Медведчук володіє акціями "Нафтогазвидобування" - екс-голова

Екс-голова правління "Нафтогазвидобування" Олег Семінський розкрив імена всіх акціонерів компанії, серед яких опинився Віктор Медведчук.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Семінський повідомив, що ДТЕК Ахметова володіє близько 70% акцій компанії, 20% належить Миколі Рудьковському та Юрію Єриняку (Юра Молдаван), 5% - Медведчуку та 5% - Руслану Циплакову.

Як відомо, Семінський був викрадений в лютому 2012 року і знайшовся лише в травні 2015 року.

У червні 2014 року в Києві був затриманий Юра Молдаван (Юрій Єриняк). Йому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).

Суди неодноразово звільняли під заставу Молдавана, однак щоразу ГПУ перешкоджала цьому. Печерський районний суд Києва 27 жовтня звільнив його під заставу в один мільйон гривень.

"Нафтогазвидобування" була заснована у 1999 році Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Нестору Шуфричу.

У 2016 році енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова придбав у Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського по 30% акцій ПАТ "Нафтогазвидобування".

Економічна правда