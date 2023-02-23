Як криптовалюти допомогли українській армії встояти

Коли 24 лютого 2022 року Росія вторглась до суверенної України, не було часу довго думати, треба було діяти.

Зараз вже можна казати про те, що світ криптовалют і блокчейну колосально допоміг ЗСУ, тому що донати приймались майже з першого дня війни.

Цифрові активи стали дієвим способом для обходу бюрократії фінансових систем та організацій.

Донати в криптовалюті дозволили зібрати кошти на потреби України з кожного куточку світу за лічені дні. Потім так само швидко доставити ці кошти адресату за межами України, та отримавши товар за лічені години вже везти його в Україну.

Переваги переказів на користь України у криптовалюті на початку війни оцінили всі:

Швидкість та оперативність обробки транзакцій. Міжнародні перекази у традиційних грошах можуть доходити в Україну декілька діб чи тижнів, в той час обробка крипто донатів займає хвилини.

Децентралізованість крипторинку. Технології блокчейну дозволяють уникати посередників та зайвих комісій.

Конфіденційність. Іноземці переживають, що їх можуть звинуватити у фінансуванні війни. Але крипторахунок не має імені та забезпечує високий рівень анонімності.

Мінцифри. Вдалий старт

Неабияку роль у становленні криптодонатів, як стабільного джерела фінансування відіграло Міністерство цифрової трансформації України.

Лише за першу добу воєнної агресії Мінцифри зібрало понад 7 мільйонів доларів у криптовалюті. Було зібрано 59,2 Bitcoin (близько 2,33 млн дол. за курсом на 24 лютого 2022 року), 1 725 Ethereum (близько 4,83 млн дол.) та 675 тис USDT.

26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував в своєму телеграм-каналі адреси криптогаманців для донатів в Ethereum, Bitcoin та Tether.

А через 2 дня відзвітував про успішне поповнення на 12,7 мільйонів доларів для протистояння російській агресії. Найбільше перераховували у Ethereum ($5,5 млн), Bitcoin ($4,4 млн), Tether ($2,1 млн).

NFT. Криптомистецтво як джерело донатів

Коли перший шок пройшов криптоком'юніті у всьому світі почали створювати NFT-колекції задля залучення коштів. NFT - це одиниця даних у цифровій книзі, тобто криптографічний токен, який не є взаємозамінним.

Такі токени повністю різняться між собою, є унікальними, а їхня кількість строго обмежена. Сфера цифрового мистецтва була першою, де почалося масове використання NFT, завдяки здатності технології блокчейн забезпечувати унікальний підпис і право власності.

Після створення NFT токен буде знаходиться у криптогаманці власника, який він може зберігати, надсилати, дарувати чи колекціонувати.

На сьогодні відомими є декілька таких колекцій:

UACatsDivision – NFT-колекція з 10 тисяч котиків з амбіційною метою – зібрати кошти на 4 морських дрони. Зібрані кошти будуть передані в фонд UNITED24.

Ініціатива, що була підтримана комьюніті одного з найбільших криптомедіа України - Incrypted та отримала статус першої національної колекції.

За перші три години після старту продажів колекції вдалось зібрати трохи більше 3,5 млн грн. За перші десять годин збору - більше 5 млн грн.

NFT колекція Berehynia від DOUBLE TOP, яка складалась з 2400 малюнків. За 6 днів аукціону (6-16 березня 2022 року) було зібрано 120 ETH (337 тисяч доларів), які відправили в фонд "Повернись живим".

Як повідомили співзасновники DOUBLE TOP Олександр Гнатенко та Антон Дзюба, компанія також робить багато додаткових донатів та крипто-пожертв без анонсування в ЗМІ.

RELI3F.xyz зібрали близько 2 мільйонів доларів у крипті, згідно з даними OpenSea. А перша колекція на підтримку України була розпродана за 30 секунд і принесла допомогу українцям у вигляді 1 мільйону доларів.

Мамо, я бачу війну – найбільший у світі колаж із дитячих малюнків про війну в Україні. Проєкт отримав нагороду European Excellence Awards в 2023 році, зібравши понад 13,5 тисяч дитячих малюнків. Наразі колекція оцифровується й згодом буде опублікована на NFT-маркетплейсі.

Фонди. Об'єднувати крипто-ентузіастів не збавляючи темпу

25 лютого 2022 року було створено фонд Unchain Fund. Unchain Fund допомагає цивільному населенню, а не армії.

Серед відомих благодійників фонду Unchain Fund Віталік Бутерін, розробник Ethereum, який відправив 750 ETH (трохи більше 46 млн грн за курсом на момент написання цієї колонки).

Кошти цього фонду розподіляються на фінансування прямих запитів від волонтерів на місцях, на гуманітарні потреби, в тому числі закупку продуктів, ліків, пального, евакуацію людей.

Фонд відомий тим, що допомагає персональними виплатами на карту Unchain Help Card для звичайних людей, які постраждали внаслідок війни.

В листопаді 2022 фонд Unchain Fund анонсував продаж відомого мема жінки, яка кричить на кота на аукціоні у вигляді NFT. 25% прибутку призначено на допомогу Україні.

"Повернись живим"

За словами Романа Кияшка, менеджера з криптовалюти фонду "Повернись живим", донати у крипті в лютому-березні були величезні: на рахунки фонду надходили навіть семизначні суми.

25 лютого фонд "Повернись живим" отримав одну з найбільших одноразових пожертв від невідомого. Сума донату склала 80 біткоїнів, або еквівалент $3 млн. Відправник побажав залишитись невідомим.

"Благодійний фонд Сергія Притули"

Роман Синіцин, один з керівників Благодійного Фонду Сергія Притули, повідомляв, що в перші дні війни Фонд отримував $1 млн одним платежем в криптовалюті.

Завдяки найпершим донатам вже в лютому та на початку березня 2022 року вдалося купити необхідні радіостанції, квадрокоптери, тепловізори та інше спорядження для ЗСУ.

Притула та Kalush Orchestra розіграли нагороду, отриману на Євробаченні. Під час прямого ефіру 29 травня, за годину, ставка зросла з 45 тисяч до 900 тисяч доларів.

Власником кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Сергія Притули зобов’язався купити комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

Замість висновків

Криптовалютна індустрія дозволила за лічені години і дні зібрати сотні мільйонів доларів, які були ефективно розподілені як на допомогу армії, підвищуючи нашу обороноздатність, так і на гуманітарні проєкти, допомогаючи тим хто потрапив у скрутне становище.

Криптоком’юніті не збавляє темпів допомоги протягом усього періоду агресії, а тільки нарощує темпи.

22 лютого UACatsDivision випустила нову NFT-колекцію котів ЗСУ, щоб зібрати за обмежений проміжок часу кошти на 4 нові морські дрони. Від війни ніхто не втомився і буде тримати свій фронт стільки, скільки скажуть хлопці і дівчата із ЗСУ.