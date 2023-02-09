Що таке стейблкоіни і як вони можуть зміцнити фінансову систему України

Стейблкоіни — це цифрові активи, що мають стабільну вартість, на відміну від інших криптовалют. Стейблкоіни прив'язані до звичайної валюти, такої як долар США, Євро та інших традиційних валют, або до кошику валют для забезпечення стабільної вартості таких цифрових активів.

Тобто, 1 стейблкоін, забезпечений долларом США, буде завжди коштувати один доллар США.

Використання стейблкоінів зростає в останні роки, і вони розглядаються як новий спосіб передачі цінності, більш дешевший, швидкий та стабільніший, порівняно з традиційними банківськими технологіями. Існує два типи стейблкоінів: централізовані та алгоритмічні.

Централізовані стейблкоіни підтримуються традиційними валютами та активами, а їхня вартість підтримується центральним органом, або сукупністю центральних органів, що їх випускають.

Цей тип стейблкоінів зазвичай використовується приватними особами та організаціями як засіб зберігання вартості або передачі цінності.

Найцікавіше для нас те, що використання стейблкоінів вже врегульовано в багатьох країнах, включаючи ЄС та США, децентралізовані стейблкоіни грають роль електронних грошей та регулюються відповідно до фінансового законодавства в цих країнах.

Ці країни розглядають стейблкоіни як дешевший і швидший спосіб переказу грошей, і Україна може отримати такі ж переваги.

Нова ера електронних грошей якраз повинна настати зі зміною розуміння ролі стабільних цифрових активів — стейблкоінів, яку вони можуть грати в фінансовій системі України.

Рамковий закон "Про віртуальні активи" від 15 березня 2022 року, який підписаний Президентом, але досі не введений в дію, оскільки потребує додаткових законодавчих актів НБУ, податкової. Ніхто з них не спромігся навіть надати проєкти нормативних актів готових до розгляду.

Сьогодні, в Україні все більше поширюється думка, що стейблкоін варто розглядати як форму електронних грошей, що використовує інший транспортний механізм — блокчейн.

Банки вже розглядають проєкти щодо інтеграції стейблкоінів в банківську інфраструктуру, таким чином, що не вимагає додаткових погоджень НБУ та регулюючих актів.

В таких інноваціях в банківській системі банки та користувачі не працюють з блокчейном безпосередньо та не побачать змін в мобільних додатках банків, що будуть вимагати якогось додаткового розуміння технологій блокчейн.

Користувачі та банки будуть працювати зі звичними їм рахунками, валютами. Блокчейн використовується лише як транспорт для передачі фінансової інформації між користувачами та банками.

Отже, вищезгаданий закон, можна рахувати вже застарів, він не відповідає трендам в розвитку фінансів, технологіям та реаліям використання незабезпечених цифрових активів та стейблкоінів.

Особливо також це актуально після останніх змін в законодавстві України, — підписання президентом закону №4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)", який легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків.

Тобто, запуск стейблкоінів в Україні може бути здійснений без погодження з Національним банком України нових нормативних правил, що значно спростить весь процес, якщо такий стейблкоін та його функціонування підпадатиме під ті ж правила, що й робота електронних грошей.

Технічно найкращий варіант для запуску стейблкоінів в Україні може бути здійснений через інтеграцію з блокчейном Ethereum L1 або L2, наприклад, Polygon або Avalanche, які вже використовується такими компаніями, як JP Morgan, Nike, Meta для роботи своїх продуктів.

Такий підхід забезпечить відкриття для України величезного ринку цифрових активів, протестованих часом та великими інституціями технологій, величезної кількості учасників, спільноти та ресурсів, що будуть готові інвестувати в розвиток нової версії фінансової системи України.

Ethereum для реалізації проєктів із запуску стейблкоінів в Україні на інституційному рівні виглядає ще більш логічним.

Вибір будь-якої іншої технології створить масу обмежень, додаткових витрат, і як результат, відставання від всіх інших країн у розвитку фінансової екосистеми.

Ба більше, Європейські країни та організації, як Європейський Центральний Банк вибрали технології Ethereum для запуску стабільних цифрових валют, фінансова компанія "Сайкл" (Circle) запустила цифровий Євро на базі Ethereum блокчейнів, Норвегія реалізує свою цифрову валюту центрального банку використовуючи ці технології.

Рушієм для старту реалізації комерційного стейблкоіну, що набуде широкого використання, повинен стати консорціум українських банків та фінансових компанії в партнерстві з організаціями, що займаються розвитком блокчейн технологій.

Тільки таким чином є можливість працювати над інтеграцією такого стейблкоіну, одразу з розробкою зв’язку з банківською та фінансовою системою: способів поповнення, використання, виводу електронних грошей на базі стейблкоінів в рамках своїх банківських додатків, забезпечуючи набагато кращий користувацький досвід для споживачів.

Перелік необхідних заходів для запуску стейблкоінів в Україні:

Проаналізувати існуючу нормативно-правову базу з електронних грошей, для придатності її використання у роботі стейблкоінів в Україні. Створити об’єднання банків для спільної роботи над інтеграцією стейблкоінів у банківські додатки. Інтеграція з L2 блокчейном на базі Ethereum для максимальної безпеки та ефективності вартості транзакцій. Включити стейблкоіни в існуючі банківські продукти. Інтегрувати стейблкоіни в платіжний ландшафт для продавців, знижуючи транзакційні витрати. Інформувати споживачів та продавців про переваги використання стейблкоінів для здійснення транзакцій. Розробити маркетингову кампанію для збільшення прийняття стейблкоінів.

Запуск стейблкоінів в Україні призведе до значного росту фінансової системи, навіть в умовах війни, а транзакції міжбанківських платежів стануть мінімум вдвічі дешевшими.

Інтеграція платежів на базі стейблкоінів у платіжний ландшафт для продавців може призвести до економії їх витрат, та банків на 3% і більше від об’ємів продажів для кожного з учасників системи.

Така економія, враховуючи прогноз об’єму ринку електронної комерції від Soul Partners і Baker Tilly, в 6 млрд долл на 2023 рік може перетворитися в 360 млн долл додаткових інвестицій (майже 3 бюджети Київської області на рік) в економіку країни за рахунок перерозподілу зекономлених грошей.

Ба більше, стейблкоіни та блокчейн, що використовується для їх транспортування відкриває безмежні можливості програмованих платежів для фінансової системи України, що дозволить нашій державі позмагатися з фінансовими хабами в Європі та майже прибрати ризики бойових дій, що впливають на банки та фінансові компанії.

Переваги, що отримає Україна від запуску електронних грошей у вигляді стейблкоінів на блокчейні:

Підвищена ефективність: Стейблкоіни забезпечують швидший та ефективніший переказ коштів у порівнянні з традиційними фінансовими системами. Нижчі витрати: Стейблкоіни можуть призвести до зниження транзакційних витрат як для споживачів, так і для продавців. Покращений користувацький досвід: Стейблкоіни пропонують більш дружній до користувача досвід, з безперешкодною інтеграцією в існуючі фінансові системи. Підвищення фінансової інклюзії: Стейблкоіни мають потенціал для охоплення груп населення, які наразі виключені з традиційних фінансових систем, наприклад, сільських районів або тих, хто має обмежений доступ до традиційних банківських послуг. Підвищена безпека: Стейблкоіни побудовані на технології блокчейн, що забезпечує безпечний і прозорий реєстр транзакцій. Децентралізація: Стейблкоіни можуть забезпечити більшу децентралізацію і незалежність від центральних органів влади, допомагаючи знизити ризик шахрайства і маніпуляцій. Інтеграція з існуючими фінансовими системами: Стейблкоіни можна інтегрувати в існуючі фінансові системи, такі як платіжні мережі та мобільні банківські додатки. Підвищення ліквідності: Стейблкоіни можуть підвищити ліквідність фінансових ринків, що дозволить здійснювати більш ефективні та прозорі транзакції.

Отже, запуск стейблкоінів в Україні може принести значні переваги для фінансового ландшафту країни. Співпраця банків і використання передових технологій допоможе створити більш ефективний і економічно вигідний спосіб переказу грошей.

Прийнявши цю нову еру електронних грошей, Україна може рухатися вперед до більш технологічно розвиненого майбутнього.

Таким чином, стейблкоіни відкривають нову еру електронних грошей в Україні, забезпечуючи покращення користувацького досвіду та економію коштів для їх подальших інвестицій у відбудову країни.