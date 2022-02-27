За першу добу Мінцифри зібрало понад 7 мільйонів доларів у криптовалюті на допомогу армії

На криптогаманці, створені Міністерством цифрової трансформації для збору коштів на допомогу українській армії, надійшло вже понад 7 млн доларів у криптовалютах за першу добу.

Про це свідчать дані про гаманці з сайту Blockchain.com.

Загалом, за першу добу Мінцифри вдалося зібрати 59,2 Bitcoin (близько 2,33 млн доларів), 1725 Etherium (близько 4,83 млн доларів) та 675 тис USDT.

Нагадаємо, що Михайло Федоров повідомив про те, що Україна відкрила криптогаманці для збору коштів на українську армію. Їхні адреси:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

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