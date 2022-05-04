Товарообіг між США та росією

У війні з росією, США — одні з наших найбільших союзників. Вони постачають зброю, допомагають грошима і накладають санкції, зокрема — обмежують торгівлю з рф.

Протягом 2020-2021 років Штати входили в трійку основних постачальників до рф (6%), попереду них — лише Китай та Німеччина.

Від діалогу до критичної межі

16 червня 2021 року в Женеві Джо Байден та володимир путін вперше зустрілися в ролі президентів. Тоді російсько-американський саміт став знаковою подією — він продемонстрував, що обидві країни зацікавлені в діалозі. Говорили і про Україну.

Після цього було ще кілька зустрічей на нейтральній території — у Фінляндії та Швейцарії, — та візитів американських високопосадовців до москви.

"Офіційні особи в обох країнах кажуть, що серія переговорів поки що мало що дала по суті, але допомагає запобігти виходу з-під контролю напруженості в російсько-американських відносинах", — наголошували в New York Times.

Однак вже наприкінці жовтня 2021 у стосунках між рф та США поступово назрівала криза. Саме тоді в американських ЗМІ почалася гучна інформаційна кампанія про посилення загрози російського військового вторгнення в Україну.

А в січні 2022 року в рф заявили, що стосунки між США та росією підійшли до "небезпечної критичної межі", тому "тут гостро необхідний серйозний предметний діалог".

Що росія купує в США

США займали приблизно 6% у структурі імпорту росії. У 2020 це було $13 млрд, в 2021 – $17,1 млрд.

Прихований (засекречений) імпорт – 35%

Понад третину товарів, які росія купує в США, вона приховує у своїх митних документах — їх вписують за секретними кодами S, SS, SSSS тощо. Згідно з даними ООН переважна частка засекреченого імпорту із США — це запчастини і технічне обслуговування комерційних літаків Boeing.

У березні 2022 року Міністерство торгівлі США заборонило заправляти, обслуговувати, ремонтувати та забезпечувати запчастинами 99 літаків Boeing, які експлуатують російські пасажирські та вантажні перевізники.

Машини, обладнання та апаратура – 19,4%

Кожен десятий долар, який заплатили в цій категорії, пішов на турбореактивні та турбогвинтові двигуни і газові турбіни.

По 5% припадає на двигуни внутрішнього згорання та центрифуги, обладнання для фільтрування або очищення рідин і газів.

Понад 4,7% становлять крани, клапани, вентилі, частини до них, 4,4% — персональні комп’ютери, ноутбуки та комплектуючі, 3,4% — вали трансмісійні, підшипники, шестерні, зубчасті передачі, коробки передач, 3,1% — телефони та аудіо- і відеоапаратура.

Продукція хімічної промисловості – 13,8%

Половина імпорту цієї групи припадає на фармацевтичну продукцію. Ще 11% — це ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні, туалетні засоби.

Крім цього, варто виділити каталізатори для нафтопереробки і нафтохімії. Це хімічні речовини, які використовують, щоб переробляти нафту на пальне, поліетилен та інші матерії.

У 2019 році частка імпорту серед каталізаторів становила понад 80%, серед них третина – із США. російська влада намагалася потроху заміщувати іноземні хімікати, однак власні технології рф морально застаріли, тому це відбувається повільно й дорого.

Китай теж намагається налагодити їх випуск, але їхні каталізатори поки не достатньо якісні.

У п’ятому пакеті санкцій експортувати каталізатори до росії заборонив Євросоюз. Тепер фахівці одного з інститутів Стенфорду закликають зробити це і Штати.

Транспорт – 11,6%

59% цієї групи припадає на легкові та вантажні автомобілі, 23,7% — запасні частини до транспортних засобів, 5% — кузови (кабіни) до транспортних засобів, 4,8% — трактори, 1,5% — мотоцикли, мопеди.

Інструменти та апарати, годинники – 6,9%

Майже 30% у цій групі становлять прилади, інструменти та пристрої, що застосовуються у медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії.

Ще 13% — прилади для фізичного та хімічного аналізу, 12,1% — рентгенівська апаратура, 11,5% — ортопедичні вироби, милиці, бандажі, шини.

На початку березня США заборонила експорт до росії предметів розкоші: одягу, годинників, авто та інших товарів, які часто купують російські еліти.

Що росія продає США

Експорт рф до США в 2020 році становив 10,8 млрд дол, а вже наступного року він зріс на 61% – 17,7 млрд дол. Штати посідали 9 місце за часткою російського експорту.

Мінеральні продукти (нафту та нафтопродукти) – 44,2%

97% цієї групи становили нафта та нафтопродукти. Ще 1,2% — це масла (бензол, толуол, ксилол, нафталін), 0,4% – кам’яне вугілля.

Коштовності (дорогоцінне каміння та метали) — 17,9%

97% товарів групи становила платина, срібло – 1,2%.

Метали та вироби з них – 16,5%

Зокрема експорт чорних металів складав 45%, алюміній та вироби з нього — 37%.

Продукція хімічної промисловості – 8,1%

Добрива становили 81%, продукти неорганічної хімії (вуглець, фосфати, сульфати) – 12,4%.

Машини, обладнання та апаратура – 2,9%

Здебільшого експортували двигуни та інші силові установки — 47%, а також машини і промислове обладнання — 14%.

Санкції США до росії

За даними сервісу відстеження санкцій Castellum.AI, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну США запровадила щодо росії та росіян понад 900 обмежень.

Поступово вони закрили для них небо і порти, заборонили імпорт російських нафти, газу і вугілля. США відрізали низку банків рф від SWIFT, заморозили активи центробанку рф та інших.

Вони накладали торговельні обмеження, персональні санкції і санкції на юридичних осіб. Зокрема — щодо 48 компаній оборонного комплексу. Їх залишили без західних технологічних і фінансових ресурсів. Серед них: