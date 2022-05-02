Авторинок під час війни

Станом на початок квітня, більше половини громадян майже не мали заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

Тому для багатьох громадян купівля автівок точно не на часі. Але відсутність масової можливості купити не відміняє масового попиту. Через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто.

І якщо на початку війни люди масово купували ледь не все, що могло вивезти їх або на захід країни або за кордон, то зараз міграційні процеси є істотно меншими.

Ринок вживаних авто

В умовах потреби в грошах, українці вдались до масових продажів автівок за низьку ціну.

За даними майданчиків з продажу автівок, це не сильно "просадило" ринок, хіба збільшилась кількість машин, які готові продати якнайшвидше та суттєво знизити ціни.

Що цікаво, істотного зниження цін не відбулось в жодному з цінових сегментів і зараз графіки вартості показують стабільність.

Як каже співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, за останній час з'явилися два тренди, які говорять про повернення до звичної роботи авторинку та його звичних показників.

Мова йде про Google запити та запити в середині майданчиків. Показники зростають, наприклад, на AUTO.RIA збільшення на +5-10 тис. пропозицій щодня.

Щодо валюти, в якій зараз люди готові продавати, то все відбувається так само, як і було до початку війни. "Продавець дзвонить на чорний ринок — каже актуальний курс, підходить — платиш у гривнях", — пояснює логіку перекупник.

З переоформленням теж не має бути проблем. З 31 березня сервісні центри МВС відновили укладення договорів купівлі-продажу та перереєстрацію вживаних транспортних засобів. Графік їх роботи за посиланням.

Нові автівки

Якщо із автівками з пробігом все доволі оптимістично, то з продажем нових все виглядає набагато складніше, про це яскраво говорять цифри.

Як повідомляє Укравтопром, порівняно з березнем 2021 року, продажі впали у 16,5 разів.

Найбільшу кількість реєстрацій у березні отримали автомобілі марки Renault — 108 од. На другому місці Toyota, у заліку якої 88 нових автомобілів. Третій результат у Skoda — 37 машин.

Це, відповідно вплинуло і на результати кварталу. Так, українці придбали 11,2 тис. нових легкових автомобілів у першому кварталі 2022, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Пояснюється це кількома зрозумілими факторами. По-перше майже відсутність кредитів.

"Після початку війни різноманітні кредитні програми та спеціальні фінансові пропозиції банків для купівлі автотранспорту були тимчасово припинені. Однак не варто соромитись перепитувати про це менеджера салону під час дзвінка: дилери вельми зацікавлені у продажах, тому можливість знайти спільну мову щодо нюансів оплати хоч і не гарантована, але, скажімо так, припустима", — зазначається на сайті одного з автомайданчиків.

Крім цього, прямою перешкодою для купівлі нового авто є вкрай обмежений асортимент. Якщо зараз автосалони і відновлюють продажі, то здебільшого на те, що залишилось до війни.

А більшість дилерів перевезла машини з людних місць на склади, або й евакуювала у більш безпечні регіони, а самі салони перейшли у такий собі черговий режим роботи.

Крім цього із купівлею нових авто були перешкоди з тим, що їх неможливо було зареєструвати у МВС, сервісні центри запрацювали з 16 березня у більш-менш безпечних регіонах.

Що у підсумку

Зараз люди активно почали завозити автівки з-за кордону для безкоштовного розмитнення.

Вже ввезено понад 20 тисяч одиниць. Поки що, це не особливо сильно впливає на авторинок, через відносно невелику їх кількість у співвідношенні.

І скоріш за все ці автівки так і не зможуть сильно "просадити" ринок, оскільки влада планує припинити процедуру, через зловживання нею та створення проблем з логістикою більш потрібних товарів для країни.

Тому можна припустити, що більше 40-50 тисяч точно не встигнуть завезти, а цього замало щоб вплинути на ціни, хоча економія для споживача колосальна.

Так, завозячи автівку вартістю 10 тис доларів, із об'ємом двигуна 2000 см3, якій 10 років, можна зекономити близько 4 тисяч євро, та завезти майже по першій ціні.

Тому, зараз можна очікувати поступового відновлення попиту на вторинці і чекати на поновлення постачання нових автівок, так само як і поки банки вирішать, що ризик видавати кредити дозволяє це робити масово.