Nissan відновлює продажі та сервісне обслуговування в Україні
Субота, 23 квітня 2022, 09:49 -
Дилер Nissan в Україні повідомляє про відновлення продажів та сервісного обслуговування автомобілів у офіційній мережі.
Про це йдеться у прес-релізі.
Зазначається, що клієнтам, бажаючим придбати авто, пропонуються автомобілі, які є в наявності. Там також додали, що для клієнтів, які виїхали на своїх автомобілях, придбаних в офіційній дилерській мережі, за межі України, зберігається загальноєвропейська гарантія на авто.
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