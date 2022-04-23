Nissan відновлює продажі та сервісне обслуговування в Україні

Дилер Nissan в Україні повідомляє про відновлення продажів та сервісного обслуговування автомобілів у офіційній мережі.

Про це йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що клієнтам, бажаючим придбати авто, пропонуються автомобілі, які є в наявності. Там також додали, що для клієнтів, які виїхали на своїх автомобілях, придбаних в офіційній дилерській мережі, за межі України, зберігається загальноєвропейська гарантія на авто.