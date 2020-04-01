60% українців мають заощаджень лише на місяць — опитування

Більше половини громадян України майже не мають заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене з 25 до 30 березня

Деталі: Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

16% респондентів зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-ох місяців.

7% матиме, на що жити, до 3-ох місяців, 6% - до півроку, 3% – до року і більше.

При цьому дві третини опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% продовжують працювати у "звичному режимі" й після запровадження обмежень, 29% – працюють дистанційно, 32% – перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% – втратили роботу.