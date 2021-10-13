"Відкрите небо" з Європою: що це дасть пасажирам та авіакомпаніям?

Україна підписала Угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом.

Шлях тривалістю 15 років пройдено. Тепер пасажири та авіакомпанії отримали нові можливості.

Довгий шлях та допомога Брекзіту

Переговори про укладання цієї Угоди між Україною та ЄС розпочалися ще у 2006 році. Проте тільки через 7 років, тільки у 2013-му сторони остаточно домовились про умови Угоди і вже погодили текст.

Ще 8 років Іспанія блокувала підписання договору з Україною та іще з кількома країнами через те, що в тексті згадувався британський аеропорт Гібралтар. Справа в тому, що іспанці вважають Гібралтар незаконно окупованою територією ще з 18-го століття.

Велика Британія наполягала на тому, щоб законодавство ЄС поширювалось на аеропорт в Гібралтарі. Вирішення проблеми стало можливим лише після виходу Об’єднаного Королівства з ЄС, який остаточно відбувся 31 січня 2020 року.

Після цього Європейська Комісія нарешті змогла перезапустити технічну підготовку до підписання Угоди з Україною.

Зміни для пасажирів: доступність

Не секрет, що перельоти містами Європи не є таким предметом розкоші, як у нас, а скоріше звичним методом пересування. Іноді лоукостери між європейськими столицями пропонують ціни, як за таксі в Києві.

Угода відкриває внутрішній український ринок для європейських перевізників. Це дає сподівання, що конкуренція змусить знизити вартість квитків.

Зменшення тарифів призведе до більшої заповнюваності літаків, що, в свою чергу збільшить доходи аеропортів та їх сукупних бізнесів, підвищить заробітки "Украероруху".

Саме зниження цін та збільшення потоку дасть економічну привабливість регіональним аеропортам в невеликих містах.

Крім ціни на внутрішні перельоти, для українців буде можливостей для подорожей: адже буде більше напрямків польотів закордон.

Зрозуміло, що ціна на квитки залежить від дуже багатьох факторів й конкуренція не єдиний з них. Дуже важливі ціни на паливо та карантинні обмеження.

Та все ж маємо надію, що завдяки приходу європейських перевізників внутрішні авіаперевезення також стануть доступнішими як для українців, так і для гостей держави для розвитку туризму.

Зміни для авіакомпаній: конкуренція

Зараз діють двосторонні угоди про повітряне сполучення з кожною країною ЄС. Ними встановлено обмеження на кількість перевізників та щотижневих рейсів. Й саме це ускладнює вихід нових перевізників на популярні рейси та напрямки.

До підписання Угоди про САП, для здійснення польотів з України в ЄС і навпаки, необхідно було укладати двосторонні міжурядові угоди із всіма обмеженнями, які вони накладали (кількість рейсів, маршрутів, авіаперевізників тощо).

Після того, як Угода почне діяти в повному обсязі, політ з аеропорту Мадрида до аеропорту Черкас стане предметом домовленостей авіакомпанії та аеропортів.

Важливо, що тепер авіакомпанії матимуть можливість відкривати рейси в Україну та Європу без міжурядових узгоджень та переговорів.

А це позитивно вплине на прибутковість перевізників. Тепер можна буде оперативно реагувати на ринкові фактори такі як зміна вподобань споживачів: зняття карантинних обмежень, сезони, спортивні та культурні події.

Так, найбільший лоукостер Європи Ryanair вже оголосив нещодавно, що планує "агресивне розширення" на українському авіаринку після того, як Україна приєднається до угоди про єдиний авіапростір з ЄС.

Проте варто зауважити прихід нових компаній не може бути блискавичним. Адже нові рейси потребують приготувань. Це і маркетингові дослідження, укладання угод з обслуговування, хендлінгу, постачання палива), інтегруватися в популярні квиткові сервіси, отримати найкращі слоти в аеропортах, провести рекламну кампанію.

Стримуючим фактором також є світове зростання цін на нафту та авіапальне.

Зміни для держави: мультиплікативний ефект

Досвід свідчить, що лібералізація на будь-якому ринку впливає на зростання суміжних. Тож зростання на авіаринку підштовхне туристичну галузь України.

А у подальшій перспективі збільшення трафіку покращить показники окупності інвестицій авіаційну інфраструктуру.

Крім того, Україна зможе брати участь у поточних програмах i проєктах Співтовариства у галузі цивільної авіації, розширювати співпрацю із Європейським Агентством з безпеки польотів.

Україна розширить можливості участі у вже існуючих та ініціюванні власних проєктів науково-технічного співробітництва у сфері розробки, виробництва повітряних суден, ïx компонентів та різноманітного авіаційного обладнання i систем.

ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва, насамперед виробленим на заводах Антонова.

Коли все це стане можливим?

Підписана Угода передбачає поступову адаптацію українського законодавства до вимог та стандартів ЄС, впровадження єдиних стандартів з безпеки польотів, модернізації українських аеропортів, оновлення українськими перевізниками парку повітряних суден.

У цілому, Україна бере на себе зобов’язання імплементувати до національного законодавства положення 54 регламентів та 6 директив ЄС.

Процес відбуватиметься поступово, у два етапи.

Спочатку, після підписання, всі 27 членів ЄС, Європейський Парламент та ВРУ мають ратифікувати Угоду. Проте, навіть до цього, угода почне діяти одразу на тимчасових підставах.

А значить, уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Українські та європейські авіаперевізники вже зможуть домовлятись про можливість рейсів та їх кількість напряму з аеропортами в обидві сторони.

Тож на час першого етапу Україна поступово змінюватиме норми та стандарти авіаційного законодавства на європейські. Після отримання позитивної оцінки Європейської Комісії, ми зможемо перейти до другого етапу.

А вже на другому етапі усі українські льотні сертифікати, пов’язані з підготовкою екіпажу, будуть автоматично визнаватися в ЄС. В свою чергу, авіаперевізники ЄС зможуть пропонувати пасажирам внутрішні перельоти між містами України.

Тож, головне досягнення в тому, що Україна зробила важливий крок у економічній інтеграції з ЄС. Адже такі ж самі можливості, правила і стандарти в галузі авіаперевезень, як і у держав-членів Євросоюзу будуть діяти тепер й у нас.