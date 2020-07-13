Як живе ринок оренди держмайна зміни правил

Постанову Кабінету Міністрів про Порядок передачі в оренду майна усі чекали з нетерпінням, адже фактично півроку оренда була заморожена. І не дивно, що після її прийняття активність на ринку значно підвищилась.

Державні та комунальні підприємства, органи місцевої влади почали готувати об’єкти для пропозицій, аби оголосити аукціони як тільки усі необхідні документи будуть опубліковані.

Один з найважливіших та найочікуваніших документів – це типовий договір про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика.

Типовий договір вже затверджений наказом Мінекономіки, зареєстрований в Міністерстві юстиції України та чекає на опублікування. Що тут говорити — чекаємо з нетерпінням.

Його опублікування дасть зелене світло і місцеві громади зможуть нарешті прозоро та, що дуже важливо, ефективно розпоряджатися власним майно та передавати його в оренду.

Крім того, для повноцінного запуску саме державної оренди необхідне прийняття Кабінетом Міністрів України постанови "Про Примірні договори оренди державного майна", яка дозволить запустити аукціони, та оновлення Методики розрахунку орендної плати за державне майно.

Проєкти документів наразі на фінальній стадії погодження. Потрібно мати на увазі, що під час розміщення оголошення про передачу в оренду об’єкту державної власності має завантажуватися проєкт договору оренди державного майна.

Щодо передачі в оренду майна через електронні аукціони "Прозорро.Продажі" підприємствами та організаціями, то на цьому полі вже бачимо успішні кейси.

Так, наприклад, "Укрпошта", яка використовує аукціони з оренди з 2017 року, на сьогодні отримує від оренди майна через електронні аукціони понад 70 млн грн на рік.

Для порівняння, раніше до прозорих аукціонів, ця сума складала 10-12 млн грн на рік. Лише одна будівля Головпоштамту в Києві сьогодні приносить "Укрпошті" орендного доходу більше, ніж вся нерухомість компанії за 2017 рік.

А від продажу непрофільного майна "Укрпошта" у цьому році уже отримала майже 90 млн грн, і це лише перші сім аукціонів.

Державний концерн "Укроборонпром" також є показовим у продажі та передачі в оренду майна підпорядкованих йому підприємств та товариств на електронних аукціонах.

Підпримства концерну успішно здавали своє майно в оренду. Наприклад, приміщення "Київського заводу автоматики" виставляли на аукціон за 325 тис. грн/міс., а уклали договір за 520 тис. грн/міс.

Тобто зараз ми вже точно можемо говорити, що попит на непрофільне майно підприємств є, і відверто кажучи, він великий.

В тому ж "Укроборонпромі" кількість успішних аукціонів порівняно з минулим роком зросла вдвічі – 47% проти 23%. А у перших семи аукціонах "Укрпошти" змагались 52 учасники.

Звичайно хочеться, аби список таких успішних прикладів збільшувався. А для цього власне організаторам торгів варто докласти певних зусиль, щоб зацікавити ринок.

Як збільшити шанси на аукціонах

Щоб швидше здати непрофільне майно в оренду, потрібно якісно працювати з лотами. Чим краще ви опишете об’єкт, тим більше шансів зацікавати якомога більшу кількість орендарів або покупців.

Зокрема, обов'язково має бути фото (з усіх ракурсів) та, за можливістю, відео. Опис, що має містити вичерпну інформацію (для різних видів предметів продажу окремий перелік). Актуальні контакти та проект договору оренди.

Проводьте моніторинги оголошень, організовуйте "круглі столи" з представниками ринку, запрошуйте потенційних орендарів. Словом, тримайте руку на пульсі. Спілкуйтесь.

Як показує практика, після визначення осіб, відповідальних за публікацію аукціонів, ефективність значно підвищується. Також варто навчати зацікавлені сторони правильно працювати за різними напрямками.

Це лише декілька порад, які допоможуть державним та комунальним підприємствам перестати викидати кошти на утримання непотрібного майна та почати заробляти на цих об’єктах і наповнювати бюджети різних рівнів.

Ще більше справедливості

Запевняти, що абсолютно всі будуть задоволені я не буду. Це ринок, конкуренція і боротьба за найвигіднішу ціну та найкращі умови. Не сумніваюсь, що знайдеться хтось, кому щось буде не до вподоби.

Саме тому є ще одне надзвичайно важливе нововведення – створення Комісії при Мінекономіки для розгляду питань, що виникають під час аукціонів з оренди державного та комунального майна.

Як бачимо, залишилося ще декілька важливих кроків на шляху до перемоги. Сподіваюсь, що типовий договір між орендодавцем та оператором електронного майданчика от-от буде опублікований і новий прозорий ринок оренди запрацює вже на всі 100%.