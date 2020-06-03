Нові правила гри на ринку оренди державного майна

Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив Порядок передачі в оренду державного та комунального майна.

Відтепер для ринку оренди такого майна вступають в силу нові правила гри. Одна з ключових змін, які чекають на ринок та є вкрай важливими для підвищення якості управління майном в Україні, – запровадження двох Переліків майна для оренди.

У чому суть змін?

Прийняття Закону "Про оренду державного та комунального майна", що діє з 1 лютого 2020 року, справедливо можна вважати завершенням епохи "розпродажу небаченої щедрості". Адже він запроваджує рівні можливості та єдині правила гри для всіх комерційних орендарів такого майна.

І якщо ми змусимо цей закон запрацювати коректно (що залежить також від якості його імплементації на всіх рівнях), державний і місцеві бюджети будуть отримувати реальні вагомі доходи від здачі в оренду державного і комунального майна. А процес оренди стане прозорим та конкурентним.

Для реалізації цього Закону було ухвалено відповідну Постанову Кабінету Міністрів про Порядок передачі в оренду майна.

Закон запроваджує два Переліки державного та комунального майна.

Усе майно, яке належить державі та місцевій владі та планується передати в оренду в майбутньому, має бути проінвентаризоване та занесене у єдиний публічний реєстр.

Це стосується як приміщень, будівель, так і рухомого майна – автомобілів тощо.

У цьому реєстрі все майно буде розподілено на два типи.

Так званий "Перелік першого типу" – це майно, яке має здаватись в оренду лише на ринкових умовах через прозорі аукціони.

Тобто без будь-яких виключень, доступу "лише для своїх" тощо. Більша частина такого майна матиме вільне цільове призначення, а отже буде цікаве для оренди малому, середньому, та і великому бізнесу.

"Перелік другого типу" – це майно, яке в окремих випадках буде передаватися без проведення аукціону та конкурсних процедур.

Всі такі винятки перелічені в статті 15 Закону. Це – бюджетні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, музеї, заклади освіти тощо.

Але самі об’єкти оренди, умови пільгових договорів та причини, чому саме таке майно має право бути надане у пільгове користування, – мають бути публічними та зведеними в одному реєстрі.

Важливо те, що новий Закон мінімізує кількість випадків, коли установа може надавати майно в пільгову оренду тим, хто може і має платити за неї ринкову ціну.

Коли і як запрацює?

Переліки – це не статичний документ, їх формування буде здійснюватися поступово, наприклад, за заявкою потенційного орендаря.

Закон також передбачає обов’язок оприлюднення чинних договорів, це є важіль громадського контролю.

Одразу після публікації Порядку до переліків увійде майно, що вже зараз пропонується до оренди.

Якщо у орендодавця було майно для передачі в оренду до 1 лютого 2020 року, то воно автоматично входить у Перелік першого типу.

До 1 жовтня 2020 року переліки першого та другого типів, в які поступово включатимуться об’єкти оренди, мають оприлюднюватися на веб-сайті орендодавців.

А вже з 1 жовтня всі ці Переліки мають бути опубліковані в електронній системі Прозорро.Продажі, де і відбуватимуться всі аукціони з надання прав оренди державним та комунальним майном.

У ProZorro вже є успішний досвід із низкою державних орендодавців – і він буде використовуватись під час запровадження аукціонів з оренди.

У системі вже передбачено створення оголошення на передачу майна в оренду, проведення аукціонів, підписання та публікацію протоколів, договорів оренди для орендодавців як державного, так і комунального майна.

Це дасть можливість потенційним орендарям ще простіше шукати бажаний об’єкт для оренди серед державного та комунального майна, створить конкурентні умови та зрештою допоможе максимізувати вартість оренди.

Також це має значно полегшити уряду та суспільству аналіз угод по оренді державного та комунального майна.

Відповідальність за внесення інформації до переліків лежатиме на кожному окремому орендодавцю.

А ось контроль за тим, чи внесена ними інформація повна, вичерпна, чи не знаходиться певний об’єкт оренди поза переліками, – це вже робота Фонду держмайна України (щодо об’єктів державної власності) та місцевої влади (щодо об’єктів комунальної власності).

І звісно – громадянського суспільства, яке отримає доступ до прозорого реєстру всіх угод оренди суспільного майна. Без перебільшення, запровадження двох Переліків оренди майна має стати революційним кроком у підвищенні прозорості та ефективності управління державою та місцевою владою власним майном.