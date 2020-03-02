Оренда майна за новим законом: віддаємо простіше, отримуємо більше

Почнемо з того, що процес передачі державного чи комунального майна в Україні довгий час, а якщо конкретніше – з 1992 року, досить-таки закрита тема.

Зрозуміти, як формується ціна, вкрай важко, відшукати інформацію про надання того чи іншого об’єкта в оренду – незручно й довго, адже оголошення публікуються або у друкованих виданнях, або на сайтах самих орендодавців.

Та й власне аукціон, який відбувається усе ще в ретро-стилі "з молотком", віджив своє.

Тож з 1 лютого 2020 можна вважати, що для окремих підприємців, які вміли "домовитися", завершується епоха "аукціонів небаченої щедрості".

Відтепер будуть електронні та прозорі аукціони, а це означає рівні можливості та єдині правила гри для всіх учасників ринку.

Державний і місцеві бюджети будуть отримувати реальні вагомі доходи від здачі в оренду державного і комунального майна.

При цьому сам процес оренди стане прозорим, конкурентним та буде проходити онлайн в системі Prozorro.Продажі.

Прозоро = Прибутково = Публічно

Перше та найголовніше – це прозорість процедури оренди майна. Нарешті вона буде однакова – як для державного, так і комунального майна.

Більше ніяких інтерпретацій. Аукціон буде проводитися прозоро в режимі реального часу в електронній торговій системі.

Відтак будь-яка особа, яка може бути орендарем відповідно до закону, може подати заявку на участь в аукціоні та отримати відповідне майно в оренду не виходячи з дому.

Отже, орендодавець опубліковує оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні, в якому визначає стартову орендну плату, розмір гарантійного внеску, умови оренди та дату проведення аукціону.

Потенційні орендарі сплачують реєстраційний та гарантійний внески та подають заяви на участь в аукціоні із зазначенням своїх закритих цінових пропозицій.

Інформація про закриті цінові пропозиції учасників не відкривається до моменту запуску системою модулю аукціону, а інформація про учасників закрита до завершення аукціону.

Коли електронна торгова система запускає аукціон, учасники беруть участь у 3-х раундах аукціону, в яких вони можуть подавати (підвищувати) свої цінові пропозиції.

Система порівнює цінові пропозиції учасників та автоматично визначає переможця аукціону.

У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, оголошується повторний аукціон із зниженням стартової орендної плати на 50%.

У разі, якщо об’єкт знову не було передано в оренду, оголошується аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій ("голландський аукціон").

Прибутковість. Нарешті держава буде отримувати реальний дохід, а не 1 грн від "пільговиків".

Так, як це не прикро, але понад третина комунального майна в 11 регіонах України здавалася в оренду за ціною 1 грн.

А пільги, до речі, передбаченні, але усі претенденти мають подати повний пакет документів, щоб довести, що вони дійсно мають право на особливі умови.

І звичайно відповідна інформація теж буде публікуватись в системі, все буде відкрито і прозоро.

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Аукціони будуть аналогічними до тих, за якими вже відбувається мала приватизація, і яка вже принесла місцевим та державному бюджетам 2 млрд грн за останні півтора роки.

Сказати точно, наскільки збільшаться доходи – складно та й зарано. Проте маючи успішні приклади, бачимо, що це буде суттєво. Плануємо у 2020 році отримати близько 4 млрд грн.

З 2017 року "Прозорро.Продажі" провело майже 1600 електронних аукціонів щодо оренди майна.

Серед орендодавців є державні акціонерні компанії, як Укрпошта, а є, навіть, приватний бізнес - "Укртелеком".

Так от, середнє зростання вартості оренди становило 26%, а для комерційної оренди 99%.

Так, цифри значно варіюються, але щойно запрацює нова процедура оренди, зможемо побачити реальні показники.

Публічність. З моменту ухвалення відповідної постанови уряду про порядок передачі майна в оренду (планується на початок березня), вся інформація про об’єкти, які виставлятимуться на оренду, буде публікуватися в електронній торговій системі.

Завдяки цьому будь-хто зможе ознайомитися з усіма об’єктами, що орендодавці планують передати в оренду.

І що найважливіше – державне і комунальне майно, яке бізнес зможе орендувати, нарешті буде в одному загальнодоступному місці.

Більше того, на сьогодні складно дізнатися не лише інформацію про потенційні об’єкти оренди, а й про угоди, які вже діють.

Проте згідно із новим законом, протягом двох років до електронної торгової системи буде внесена інформація про всі вже укладені договори оренди.

Тобто не тільки нові договори, що будуть укладені за результатами аукціону, а також абсолютно всі діючі угоди, що були укладені до запровадження електронних аукціонів, будуть у відкритому доступі.

Що робити та як жити до затвердження порядку?

Закон вступив в дію лише 1 лютого 2020, а для його виконання та обговорення вже розроблений та опублікований на сайті міністерства проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна".

Очікуємо, що Кабмін вже найближчим часом затвердить постанову, яка детально та ґрунтовно описує процедуру передачі майна в оренду, зміст та порядок подачі заяв на оренду, зміст та порядок опублікування оголошень про передачу майна в оренду тощо.

А поки порядок передачі в оренду державного та комунального майна не затверджений, угоди оренди, укладені до набрання чинності нового Закону, продовжуються відповідно до попереднього законодавства.

Хочу наголосити, що система "Прозорро.Продажі" працює та вже технічно готова для проведення аукціонів на передачу майна в оренду.

Самі ж аукціони та укладення договорів за новими правилами почнуться вже після введення в дію нового порядку.

Орендодавцям рекомендую готуватись до нових правил, формувати переліки, які повинні містити набагато більше інформації про лоти.

Повне розкриття інформації під час аукціонів – це ключ до збільшення конкуренції. І тепер це буде вимогою законодавства.