Корупційний "all inclusive"

У листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський доручив ліквідувати тотальну корупцію у сфері архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Через п'ять місяців влада зробила перші конкретні кроки в цьому напрямку. 13 березня прем'єр Денис Шмигаль разом з президентом урочисто презентували концепцію реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Презентована концепція передбачає, що замість ДАБІ буде створено три центральні органи.

Перший – Державна сервісна служба містобудування, яка виконуватиме реєстраційні та дозвільні функції у будівництві.

Другий – Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні – визначатиме державні будівельні норми, єврокоди, а фактично підміняє сьогоднішні функції Мінрегіону.

Третій – Державна інспекція містобудування – здійснюватиме нагляд і контроль у будівництві.

Йдеться поки що про концепцію. Наступний крок – це розробка відповідного законопроєкту, без ухвалення якого нові органи не запрацюють і реформа не відбудеться.

Проте такі зміни, принаймні, до осені, якщо не до кінця року, Верховна Рада навряд чи ухвалить.

Є декілька причини, але головна в тому, що вказані рішення Кабміну суперечать деяким законам і урядовці кулуарно намагаються написати відповідний законопроєкт. Зазвичай, подібні "маневри" рідко закінчуються успіхом.

Паралельно стартував інший етап реформування ДАБІ – відомство позбавили контрольних та наглядових функцій у будівництві.

Відповідну постанову №219 "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду" Кабмін ухвалив 13 березня.

Тобто, уже чотири місяці в країні не перевіряється жоден об’єкт будівництва: від приватної забудови до житлових комплексів, об’єктів критичної інфраструктури та підвищеної небезпеки.

Більше того, враховуючи, що нового закону ще немає, це взагалі може тривати до кінця року.

Про те, що це може призвести до таких наслідків, було відомо із самого початку.

Нижче можна ознайомитись з висновком Секретаріату Кабінету міністрів, у якому чітко пролунало попередження:

"…на період до початку роботи нових органів можливе збільшення випадків самочинного будівництва, хаотичної забудови, загрози знищення пам’яток архітектури, заповідників, загрози життю та здоров’ю людей через зниження безпеки будівництва, появи нових ошуканих інвесторів, які вклали кошти в об’єкти житлового будівництва".

Хіба нам не вистачає проблемних об’єктів Войцехівського, скандалів з "Укрбудом" та банком "Аркада"?

Що ми уже зараз бачимо, на четвертому місяці "реформи ДАБІ"? Поновлено будівництво скандальних об’єктів, що роками були "заморожені", а зараз зводяться шаленими темпами.

Столицю захлеснули незаконні забудови, на які немає жодної управи.

І вже завтра замість дитячого майданчика поміж прибудинкових територій може вирости чергова багатоповерхівка або ТРЦ, а новини про вириті п'ять поверхів під історичними будинками на тлі інших можливих негативних наслідків будуть здаватись дрібничками.

Країна перетворюється на "корупційний будівельний котлован" для нечистих на руку топ-посадовців та забудовників.

Чому так сталось

Відповідь стара як світ. В чомусь Карл Маркс був правий: "Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоча б під страхом шибениці"?

Тільки вкладати власний капітал нікуди не потрібно, достатньо прийняти необхідне рішення на найвищому політичному рівні – на рівні уряду, та отримувати корупційні "потоки" від незаконних забудов.

Сьогодні ДАБІ зосередила видачу всіх документів дозвільного характеру в будівництві у місті Києві та поставила це питання на "конвеєр".

Можна купити такий собі "all inclusive", куди входить отримання дозволу на будівництво, законодавча відсутність будь-яких перевірок та неможливість зупинення будівельних робіт і безпроблемна здача об’єкта в експлуатацію.

При цьому будівельний контроль зупинено не лише для ДАБІ, а й для 101 органу архбуконтролю сільської, селищної, міської ради, які фактично підпорядковуються очільникам відповідних населених пунктів.

Це що, службова недбалість, побічний ефект турборежиму чи добре спланована акція?

Завдяки існуванню згаданого вище "конвеєра" і саботується написання якісних законодавчих змін та штучно затягується ліквідація ДАБІ, на яку можна буде все списати.

Тобто, створена ціла корупційна система, за якої інтереси звичайних громадян не просто не захищаються – їх життя та здоров’я піддаються реальній загрозі.

Проте уряд не хоче визнавати свої помилки та відновлювати контроль у будівництві, тим самим нехтуючи інтересами мільйонів українців.