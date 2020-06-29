Забудовник вирив п’ять поверхів під історичним будинком у Києві

Компанія "ТОВ" Валяр" родини Балясних під час заявленої "реконструкції нежитлових приміщень" вирила 5 поверхів під дореволюційним будинком у центрі Києва.

Про це повідомляє Хмарочос.

Забудовники заявляв про реконструкцію на перших двох поверхах, проте мешканці будинку помітили, що роботи ведуться не лише на "своїх" поверхах, але й у підвалі будинку, цілими вантажівками вивозячи звідти землю.

Пізніше стало відомо, що ці роботи мають "об’єднати приміщення першого, другого поверхів та техпідвалу", де потім облаштують "заклади торгівлі та громадського харчування". При цьому компанія проігнорувала Департамент архітектури та містобудування КМДА, який мав надати їй дозвіл на проєктування — і просто почала будівництво за лише їй відомими кресленнями.

— Цього року в лютому з-за будівельної огорожі вже виднілися металеві балки, — писали з цього приводу активісти руху "Мапа реновації", які досліджують історію закинутих історичних будинків Києва. — Встановлення таких конструкцій є предтечою зміни габаритів будівлі. А для таких робіт потрібні документи і дозволи.

Згодом активісти виявили, що з усіх дозвільних документів забудовник лише зареєстрував повідомлення про початок будівельних робіт. Коли ж ДАБІ скасувала його після проведеної перевірки — просто зробив це повторно.

Минулого тижня на цей будинок звернув увагу і радник міського голови Максим Бахматов. У своєму відеоблозі він зафільмував, як виїзна комісія КМДА "спускається у гості до київських гномів" — і виявляє, що під будинком вже вирито майже п’ять поверхів униз.

Втім, представники забудовника, з якими зустрілася комісія, запевняли, що мають всі необхідні дозволи і що їхній проєкт пройшов державну експертизу. Також вони стверджують, що не руйнують будинок, а, навпаки, підсилюють його аварійний ще з 1949 року фундамент. Мовляв, вони зробили це завдяки 11-метровим палям — а вільний простір, який утворився довкола них, потрібно якось використовувати.

Наразі невідомо, чи вдалося КМДА зупинити там роботи, хоч Бахматов і закликав поліцію відреагувати на порушення.

Відзначимо, що, за даними Мапи реновації, це вже не перша конфліктна реконструкція, розпочата цим забудовником.

— Бенефіціаром цього неподобства виявилася родина Балясних, — пишуть дослідники. — Це три жінки, в активі яких мінімум шість будівель з подібною долею. Ольга, Надія і Тетяна Балясні — власниці фірм-замовників "реконструкції" на Ярвалу, 10 та інших об’єктах. Це ТОВ "Валяр" і ТОВ "Сувеніри України", а також фірма-підрядник з проектування "Прометей Сяйво" та ТОВ "Руст".

Мапа реновації

"Прометей Сяйво" — відома передусім реконструкцією дореволюційного будинку на вулиці Басейній, 3. У 2016 році там так само вирішили укріпити будівлю, виривши під нею кілька підземних поверхів. Це спровокувало протистояння із мешканцями сусідніх будинків, що стали просідати і йти тріщинами, і змусило КМДА на деякий час зупинити роботи — які сьогодні, втім, продовжуються.

У 2014 році ця ж компанія запам’яталася облаштуванням іншого дореволюційного будинку на Музейному провулку. Тоді йому добудували вісім поверхів під виглядом "реконструкції горища з надбудовою мансарди". Роком пізніше заступник Кличка Павло Рябікін повідомив, що "є тверда воля мера провести демонтаж надбудованих поверхів".

У тому ж 2017 році оприлюднили проєкт реконструкції ще одного будинку з активу Балясних — двоповерхової садиби на вулиці Софіївській, 20/21. Саме з її балкону, за міською легендою, Михайло Грушевський зачитував IV Універсал, який проголошував незалежність УНР. Замість неї власники планували звести "10-поверховий житловий комплекс із видом на Софію".





