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"Земельний" дубль два, або Імперія спробує нанести удар у відповідь

"Земельний" дубль два, або Імперія спробує нанести удар у відповідь

У понеділок, 13 квітня, парламент розглядатиме постанови, які пропонують скасувати голосування за закон про обіг сільгоспземель.
Неділя, 12 квітня 2020, 10:31
Олег Нів'євський
доцент Київської школи економіки, експерт із земельних питань

Опоненти земельної реформи продовжують користуватись усіма доступними інструментами, щоб зберегти в земельному питання все без змін.

31 березня 2020 року Верхована Рада Україна після тривалої епопеї із розглядом 4018 поправок, нарешті ухвалила в цілому законопроект про обіг сільгоспземель №2178-10. Залишимо поки що аналіз законопроекту за дужками, але для України це епохальний крок вперед.

Проте одного голосування для того, щоб закон набув чинності, – не достатньо.

Спочатку прийнятий законопроект має підписати спікер Верховної Ради, передати закон на підпис президенту, і вже коли президент підпише закон, тоді закон публікується і набуває чинності з моменту публікації або з дати, передбаченої цим законом.

Спікер парламенту чомусь одразу не підписав після голосування законопроєкт, чим дав можливість народним обранцям скористатись паузою і блискавично в день голосування і в наступний подати аж 13 постанов "...про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня 2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону України..." законопроекту про обіг.  

Трішки статистики та фактів. Постанови про скасування в основному подавались від представників фракції "Батьківщина" – 10 з 13 постанов.

Одна постанова – від представника "Свободи", ще одна – від фракції "Голос".

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Одну зареєстрував депутат  Поляков, який прославився найбільшою кількістю поправок до так званого "антиколомойського" законопроекту, – більше 6 тис з більше як 13 тис поправок. Цікава також ситуація із представниками від  фракції "Голос", адже в цілому фракція проголосувала за законопроект (13 з 20), включно з ініціаторами постанови.

Усі постанови апелюють до порушень регламентних приписів при розгляді й голосуванні законопроекту про обіг.

Цікаво, що регламентний комітет у своїх висновках до постанов фактично "умив руки" від чіткої юридичної оцінки на апеляції народних обранців (принаймні, з моєї точки зору) та у всіх випадках "...прийняв рішення запропонувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту постанови".

Що ми маємо в залишку.

1) Користуючись можливістю внесення фактично нескінченної кількості поправок до законопроекту, опоненти земельної реформи вже затягнули процес ухвалення законопроекту на кілька місяців.

Нагадаю, до законопроєкту про ринок землі було 4018 поправок і в Верховній Раді знадобилося більше ніж два тижні повних пленарних засідань (12 робочих днів, якщо точно) для розгляду. Іншим екстремальним випадком є "антиколомойський закон" із більш ніж 13 тис поправок.

2) Опоненти також скористались можливістю затягнути процес із постановами, що фактично потребуватиме 13 нових голосувань за законопроєкт про обіг і ще не відомо, як відбудуться ці голосування в понеділок.

Сподіваюсь, парламент у понеділок буде непохитним у своєму прагненні змінювати земельні відносини на благо всієї України.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ринок землі Верховна рада закон

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