"Земельний" дубль два, або Імперія спробує нанести удар у відповідь

Опоненти земельної реформи продовжують користуватись усіма доступними інструментами, щоб зберегти в земельному питання все без змін.

31 березня 2020 року Верхована Рада Україна після тривалої епопеї із розглядом 4018 поправок, нарешті ухвалила в цілому законопроект про обіг сільгоспземель №2178-10. Залишимо поки що аналіз законопроекту за дужками, але для України це епохальний крок вперед.

Проте одного голосування для того, щоб закон набув чинності, – не достатньо.

Спочатку прийнятий законопроект має підписати спікер Верховної Ради, передати закон на підпис президенту, і вже коли президент підпише закон, тоді закон публікується і набуває чинності з моменту публікації або з дати, передбаченої цим законом.

Спікер парламенту чомусь одразу не підписав після голосування законопроєкт, чим дав можливість народним обранцям скористатись паузою і блискавично в день голосування і в наступний подати аж 13 постанов "...про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня 2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону України..." законопроекту про обіг.

Трішки статистики та фактів. Постанови про скасування в основному подавались від представників фракції "Батьківщина" – 10 з 13 постанов.

Одна постанова – від представника "Свободи", ще одна – від фракції "Голос".

Одну зареєстрував депутат Поляков, який прославився найбільшою кількістю поправок до так званого "антиколомойського" законопроекту, – більше 6 тис з більше як 13 тис поправок. Цікава також ситуація із представниками від фракції "Голос", адже в цілому фракція проголосувала за законопроект (13 з 20), включно з ініціаторами постанови.

Усі постанови апелюють до порушень регламентних приписів при розгляді й голосуванні законопроекту про обіг.

Цікаво, що регламентний комітет у своїх висновках до постанов фактично "умив руки" від чіткої юридичної оцінки на апеляції народних обранців (принаймні, з моєї точки зору) та у всіх випадках "...прийняв рішення запропонувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту постанови".

Що ми маємо в залишку.

1) Користуючись можливістю внесення фактично нескінченної кількості поправок до законопроекту, опоненти земельної реформи вже затягнули процес ухвалення законопроекту на кілька місяців.

Нагадаю, до законопроєкту про ринок землі було 4018 поправок і в Верховній Раді знадобилося більше ніж два тижні повних пленарних засідань (12 робочих днів, якщо точно) для розгляду. Іншим екстремальним випадком є "антиколомойський закон" із більш ніж 13 тис поправок.

2) Опоненти також скористались можливістю затягнути процес із постановами, що фактично потребуватиме 13 нових голосувань за законопроєкт про обіг і ще не відомо, як відбудуться ці голосування в понеділок.

Сподіваюсь, парламент у понеділок буде непохитним у своєму прагненні змінювати земельні відносини на благо всієї України.