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Як Укравтодор покращуватиме бізнес-клімат у дорожній галузі

Як Укравтодор покращуватиме бізнес-клімат у дорожній галузі

Чи здатне державне підприємство покращити умови ведення бізнесу у багатомільйонній галузі?
Середа, 19 лютого 2020, 08:32
Олександр Кубраков
голова Укравтодору

За три місяці роботи в Укравтодорі я особисто познайомився з основними учасниками ринку, бізнес-асоціаціями, мали два великих заходи, де презентували плани на 2020 рік та намагалися донести до бізнесу дві речі: ринок є і він буде рости,  долучайтеся – ми працюємо чесно та прозоро. 

Після сьогоднішньої зустрічі в Американській торгово-промисловій палаті почув кілька запитів від бізнесу, які підштовхнули мене до ідеї розказати детальніше про те, чим ми займаємося і чому це важливо для бізнес-клімату країни.

Стереотипи та факти

У рейтингу 2018 року WEF Україна на 130 місці за якістю доріг, у Глобальному звіті щодо конкурентоспроможності за 2019 маємо показник "якість дорожньої інфраструктури", і це вже 114 позиція. 

За 2020-2021 плануємо піднятися на 10-15 сходинок.

Враховуючи те, що в пріоритетах на 2020 – не тільки кілометри, але і безпека руху та сучасні інфраструктурні рішення з управління руху – маємо шанси опинитися десь між Болгарією та Тунісом.

Наприкінці січня ми презентували амбітні плани на рік – оновлення більше 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. Це рекордні показники для України. 

При цьому, навіть цих кілометрів недостатньо для оновлення всієї дорожньої мережі. 

В управлінні Укравтодору близько 45 тис. км доріг, в цілому дорожня мережа України – майже 170 тис. км.  

Звісно, для виконання цих планів нам потрібна активна участь бізнесу. Що може цьому завадити?

Сприйняття галузі. Високий поріг входу, корупційні ризики, трансакційні й адміністративні витрати. При цьому – низьке та нестабільне фінансування. 

По факту – близько 15 великих учасників ринку, 60 і більше учасників аукціонів на проєктах міжнародних фінансових організацій (МФО), стабільне фінансування з Дорожнього фонду (31,5 млрд грн) та залучення додаткового фінансування під державні гарантії та з грошей, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу. 

Що заважає будівництву бетонних доріг в Україні

Як покращити сприйняття та дійсність?

Перше завдання – лібералізація ціноутворення, типова тендерна документація та протидія "тендерним тролям". 

В 2019 виділилися 4 компанії, які надіслали 720 скарг до Антимонопольного комітету України. 

Через заблоковані тендери мільйони гривень були перерозподілені на інші проєкти та маршрути. 

Ми хочемо зменшити бюрократичне навантаження підрядників і говорити "однією мовою" із міжнародним бізнесом. 

В січні мав зустріч із однією з найбільших дорожніх компаній Австрії, генеральний директор говорить про так звану "смєту", яку не розуміє міжнародний бізнес та "extra fees". 

Щодо другого – запевнили у нульовій толерантності до корупції, а ось з ціноутворенням плануємо розібратися як тільки буде розблоковано парламент і народні депутати зможуть прийняти відповідний закон.

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Якщо коротко, сьогоднішня система ціноутворення – це пережиток пострадянської системи, який по фактом є штучним намаганням держави втрутитися у внутрішні розрахунки бізнесу. 

Це означає, що необхідно обґрунтовувати кожну складову витрат дорожніх робіт. Наприклад – зазначити марку машини, кількість працівників, рівень заробітної плати, прибутку тощо. Все це – купа документів в паперовому вигляді.

Така система призводить до того, що в дорожньо-будівельних компаніях відсутня зацікавленість в застосуванні інноваційних технологій і зменшенні витрат. 

Натомість, ринкова система передбачає перехід до твердої (фіксованої договірної ціни), в якій передбачено застосування укрупненого показника вартості робіт і спрощеної форми звітної документаціі. З

амовник робіт буде контролювати винятково обсяг робіт, якість, строки виконання та відповідність проєктній докуметаціі. 

В проєктах МФО ми працюємо саме так, і це одна з причин, чому на міжнародних тендерах Укравтодору в рази більше учасників, аніж в системі ProZorro.

Безумовно, бізнес розуміє масштаби грошей, які держава інвестує в дороги. Зараз – Укравтодор безумовний лідер галузі за кількістю та вартістю оголошених закупівель. З початку 2020 опубліковано 433 лоти на сумму 11,2 млрд грн. 

Умова їх належного використання – висококонкурентний ринок, прозорість та контроль якості.

Почув запити від бізнесу – яка доля вагових комплексів, що чекає на бетонні дороги, які умови участі у тендерах у проєктах МФО та в системі ProZorro. 

Чекаємо сертифікацію комплексів WiM та ініціюємо підписання Меморандуму доброчесності у галузі вантажних перевезень.

 Меморадум має об’єднати представників логістичного бізнесу, перевізників, аграрні та промислові компанії, від яких залежить формування культури вантажних перевезень. Одними штрафами й обмеженнями українські дороги не зберегти – треба активна позиція усіх учасників ринку.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укравтодор дороги ремонт тендер

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Економічна правда
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