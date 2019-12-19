Радники і зрадники: як готується приватизація шахти Краснолиманська

У липні 2018 року ТОВ "Конкорд Консалтинг", підрозділ групи Concorde Capital, перемогло в конкурсі з відбору радників приватизації ДП ВК "Краснолиманська" — найбільшої державної вуглевидобувної компанії.

Тоді ж ми заявили, що якомога якісніше підготуємо конкурс із приватизації, та пообіцяли розповідати про усі перепони, що стоять на шляху до цієї мети.

Сьогодні ми відчуваємо потребу виконати нашу обіцянку: розповісти про усе і усіх.

Concorde Capital у партнерстві із юридичним консультантом Redcliff та аудиторами з великої четвірки зобов’язався завершити увесь комплекс робіт по підготовці об’єкту до прозорого приватизаційного конкурсу ще до кінця 2018 року.

Звісно, за умови, що уряд надасть нам відповідні повноваження, а усі задіяні органи влади та керівництво компанії сприятимуть процесу підготовки.

Однак, з моменту проведення конкурсу, на якому нас було оголошено радниками, спливло майже півтора роки, - а процес приватизації ДП ВК "Краснолиманська" так і не зрушився з мертвої точки.

Що і хто нам заважає розпочати процес

Відсутність "політичної волі" до вересня 2019 року.

Спочатку призначення Concorde Capital, як і інших радників великої приватизації, успішно блокувалося через суди, ініційовані нашими колегами з ринку - ТОВ "Грант Торнтон".

Ми маємо обґрунтовану підозру, що ця компанія не була самостійною в перешкоджанні великій приватизації.

Так, за нашою інформацією, затвердження радників великої приватизації у 2018 – першій половині 2019 блокувалося особисто впливовим тоді народним депутатом Ігорем Кононенком.

"Грант Торнтон" отримував безпрецедентну підтримку в судах, що наштовхує нас на думку про "кришування" цієї компанії з боку впливового на той час політика.

Таким чином, за президентства Петра Порошенка, шанси на розблокування великої приватизації виглядали примарними.

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Після приходу на Банкову Володимира Зеленського, ситуація зрушила мертвої точки, – держава в особі Фонду держмайна змогла відбити усі судові позови стосовно призначення радників.

І у вересні 2019 року угода з ТОВ "Конкорд Консалтинг", як радником із підготовки до приватизації, була затверджена Кабміном. Тобто тринадцять місяців держава витратила на просте погодження радників.

Звісно, такий початок не обіцяв легкого продовження, що і підтвердилося згодом.

Саботаж органів влади та керівництва компанії

Неодмінними складовими успішного продажу будь-якої великої компанії є (а) бажання власника продати та (б) сприяння керівників компанії у процесі підготовки до продажу.

Тільки тоді радники, а потім і потенційні покупці, мають можливість всебічно ознайомитися з компанією та запропонувати за неї об’єктивну ціну.

На жаль, у випадку шахти Краснолиманська, ми не спостерігаємо жодного із цих компонентів.

На фоні гучних заяв нового уряду про необхідність масштабної приватизації, нас запевнили на усіх рівнях про максимальне сприяння підготовці ДП ВК "Краснолиманська" до продажу. Але на практиці, процес саботується:

У жовтні цього року, під час теплого прийому на шахті, представники Concorde Capital отримали щирі запевнення у наданні усієї необхідної інформації для підготовки шахти до продажу.

Ці запевнення лунали від т.в.о. директора вугільної компанії Сергія Пидика. Однак, після зустрічі, пан Пидик перестав виходити на зв’язок.

Донині ми не отримали ані відповідей на наші інформаційні запити до шахти, ані усних чи письмових пояснень від її керівника.

Спроби зв’язатися з паном Пидиком – усіма можливими на сьогодні засобами зв’язку - зазнають невдачі.

Численні звернення до Міністерства енергетики та захисту довкілля (що є формальним власником шахти) з проханням забезпечити отримання первинної інформації від ДП ВК "Краснолиманська" перманентно ігноруються.

Як безпосередньо міністром Олексієм Оржелем, так і його заступником Станіславом Ковалевським.

Так, після короткої зустрічі із заступником міністра для обговорення проблем шахти, на якій ми почули обіцянки швидкого їх вирішення, пан Ковалевський почав себе поводити так само, як і пан Пидик.

Відповідей немає ні на дзвінки, ні на телефонні повідомлення, ні на електронні чи паперові листи.

Ми констатуємо прикрий факт: державна шахта вже майже два роки працює не на інтереси держави, а виключно на приватну компанію, пов’язану з Віталієм Кропачовим.

За даними ЗМІ, цього пана за попередньої влади "кришував" пан Кононеко. Але і за нинішньої влади, злочинна недбалість по відношенню до найбільшого державного вугільного активу продовжується, і відповідальність за це на новому керівництві енергетичного міністерства.

Міненерго – скоріше свідомо, ніж несвідомо – і надалі покриває усі ганебні явища, що відбуваються на державній шахті.

Це легко виправити

Ми вважаємо, що приватизація ДП ВК "Краснолиманська" є неможливою за поточного керівництва компанії та поточних відносин між компанією та її формальним власником.

Заміна керівництва вугільної компанії на більш професійне та орієнтоване на співпрацю з державою дозволить нам швидко і якісно підготувати компанію до приватизації.

Відсутність змін в управлінні свідчитиме про те, що нинішня влада нічим не відрізняється від попередників у своєму бажанні кришувати і перерозподіляти на свою користь грошові потоки від державних активів.

Ми закликаємо уряд вжити заходів для повернення контролю держави над вугільною компанією.

Якщо ж формальний власник – Міненерго – не може навести лад в компанії, то закликаємо уряд знайти більш відповідальне відомство, що зможе впоратися з такою задачею.

Також нагадаємо, що приватизація Краснолиманської не є пересічною подією – про цю приватизацію згадано в останньому меморандумі України з Міжнародним валютним фондом.

Отже, ця подія є одним з індикаторів ефективності уряду в очах міжнародних партнерів України.

Довідка. Що таке ДП ВК "Краснолиманська"

Вугільна компанія "Краснолиманська" колись була одним із найбільших виробників вугілля в Україні. У 2004 році вона видобула 2,7 млн тонн вугілля. Але, як і більшість державних активів, де-факто державна шахта вже повністю працює на користь приватних осіб.

Почалося все з того, що 15 років тому у держаної шахти з’явився приватний "зведений брат", що назвався ТОВ "Краснолиманське".

Він отримав дозвіл видобувати вугілля з поля державної шахти, і з часом досяг у цьому неймовірних успіхів.

Так, якщо у 2006 році державна шахта все ще видобувала 2,2 млн тонн вугілля (а приватний брат – 0,2 млн тонн), то у 2010 році вона зменшила видобуток до 1,5 млн тонн (приватний брат вже видавав на гора 1 млн тонн), а у 2015 році - до 0,6 млн тонт (приватний же брат – 1,8 млн тонн).

Із березня 2018 року ДП не видобуває вугілля, а усі його шахтарі працюють на приватного брата.

З жовтня 2018 року ТОВ "Краснолиманське" припинило надавати органам влади інформацію про кількість видобутого вугілля.

За даними ДП, за п’ять місяців 2019 року шахтарі "Краснолиманських" видобули 1 мільйон тонн вугілля, хоча така інформація не згадується у звіті Міненерго про видобуток вугілля в Україні.

Засновником ТОВ "Краснолиманське" є ТОВ "Укрдонінвест", яке пов’язують з Віталієм Кропачовим.