Рік приватизації по-новому. Чи є успіхи?

В январе 2018 года Верховная Рада приняла закон "О приватизации государственной и коммунальной собственности". 6 марта того же года текст опубликовала газета "Голос Украины".

С этой даты приватизация в стране заработала по новым правилам. Что же должно было измениться за этот год с лишним?

На этапе рассмотрения закона Минэкономики декларировало ряд приоритетов. Среди них — запуск малой приватизации через систему "ProZorro.Продажі", начало приватизации больших предприятий по новым правилам, разделение функций управления госсобственностью и секторальной политики, надзора и контроля.

Удалось ли достичь этого, посмотрим на конкретных примерах

Запуск малой приватизации

Рассматривая неоспоримые успехи малой приватизации и примеры показательных побед Львова и других городов, напрашивается один вывод: сауны, брошенные стройки, подвалы и санатории никому из крупных внутренних и внешних инвесторов не нужны. Вследствие чего реформа смогла реализоваться как проект.

Тем не менее, закон о приватизации смог перезапустить механизм продажи объектов малой приватизации и показал успешные прецеденты приватизационных процессов. Из 1454 объектов, выставленных на продажу государственными органами на "ProZorro.Продажі" с августа по декабрь 2018 года включительно, 423 успешно были проданы.

Основной проблемой для малой приватизации является слабое осведомлённость широкого круга инвесторов о списке приватизационного имущества и объектах, которые потенциально им могли бы быть интересны.

Кроме этого, мощное лобби в Верховной Раде не оставляет попыток сорвать запущенную малую приватизацию, что проявяется в отдельных законодательных инициативах.

Приватизация больших предприятий

Приватизации больших госпредприятий не суждено было начаться в 2018 году.

Продажи "Центрэнерго", например, ждали шесть лет. 13 декабря 2018 года компанию планировали продать за почти 6 млрд грн, но за два дня до аукциона ФГИ отменил его. Впоследствии аналитики активно объясняли причины отмены конкурса, аргументируя необходимость такого шага снижением стоимости предприятия.

При этом цена 6 млрд грн, установленная на основе оценки Ernst & Young, равняется тройному мультипликатору Price/Net Income, что не совсем соответствует потенциалу столь уникального для экономики Украины предприятия.

Окупаемость при таких условиях равна чуть больше трех лет.

К финалу в конкурсе, как уже сообщалось, дошли две компании, из Беларуси и Украины, но есть подозрение, что конкурс писался под одного участника. Не исключено, что торги отменили именно из-за этого. Возможно, это к лучшему: после выборов компания может подорожать.

Приватизация других объектов оказалась под срывом через судебные споры касательно выигранных конкурсов на право считаться инвестиционным советником.

Победившая инвестиционная компания является эксклюзивным партнером по поиску внешнего или внутреннего покупателя и должна сопровождать сделку. Наличие инвестиционного советника при приватизации больших объектов является обязательным. Это оживляет рынок профессиональных инвестиционных услуг.

Отечественные инвестиционные компании из-за отсутствия на протяжении длительного времени IPO украинских компаний, спроса на рынке M&A, размещения корпоративных облигаций и мертвого отечественного рынка акций сместили акцент на дисконт портфелей банков-банкротов, спекуляцию ОВГЗ и валютой, сопровождение выкупа залогов и дисконтирование долга бизнеса перед банками.

Полученную прибыль инвестиционные компании вкладывали в скупку столичной коммерческой недвижимости и лучших представителей реального сектора экономики в условиях ее недооцененной стоимости.

Успешных примеров выполнения инвестиционными компаниями своих обязательств не зафиксировано из-за небольшого промежутка времени от даты подписания договоров с Фондом госимущества (ФГИ).

Разделение функций

Минэкономики в 2018 году не смогло разделить функции регулятора секторальной политики, надзора и контроля, и управления госсобственностью. Несмотря на желание, руководство министерства не завершило разделение на две автономные структуры, подчиняющиеся разным заместителям этого ведомства.

Минэкономики после реорганизации Министерства промышленной политики в 2014 году получило в подчинение значительное число предприятий. В конце 2018 года их было более 140. Этот груз содержит в себе не меньше коррупционных рисков и рисков неэффективности, чем "чемодан", который несет ФГИ.

Рекомендации

Что нужно предпринять для повышения эффективности политики собственности на государственном уровне в краткосрочном и среднесрочном периодах?

Во-первых — разработать политику собственности, разделив функции управления государственной собственностью и секторальной политики, надзора и контроля.

Во-вторых — внедрить принципы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями G20 и ОЭСР, прейти на дуалистическую систему управления с плавным вектором движения в централизованную систему управления.

В-третьих — реструктуризировать и корпоратизировать госпредприятия и банки с возможным размещением части акций на фондовой бирже.

В-четвертых, под инвестиционные и социальные договоры внедрить бесплатную приватизацию не ликвидных объектов малой приватизации, банкротов и заброшенных предприятий через пять-десять лет.

В-пятых, снять монополию на регулирование несвойственных сфер производства, заключать договоры аренды имущества государственной и коммунальной собственности исключительно через платформу "ProZorro.Продажі".

В-шестых, утвердить новую политику выплаты дивидендов публичных компаний, преодолеть дискриминационные условия приватизации государственных предприятий, концессий, государственно-частного партнерства.

И на конец, снять мораторий на приватизацию и банкротство ряда нестратегических предприятий, расширить полномочия Госаудитслужбы в сфере надзора и контроля.

В условиях снижающейся динамики прямых иностранных инвестиций приватизация должна проходить с максимальным привлечением иностранного капитала.

Источник: НБУ

Иностранные инвестиции являются источником модернизации, повышения эффективности и развития промышленности. Они запускают маховик экономического роста.

В 2015 году доказано влияние приватизации на производительность предприятий Украины, а также в сравнении между отечественными и иностранными покупателями. В среднем за 6 лет анализированные предприятия смогли нарастить производительность на 16-18%. Показатели предприятий, где собственником при приватизации выступал иностранный капитал (без офшорных зон и России), был на 17-33% выше по сравнению с предприятиями, приобретенными отечественными собственниками.

Так же, мировыми успешными примерами служит приватизация компании Skoda концерном Volkswagen, компании Petrom австрийским концерном OMV и другие.

Корпоратизация госпредприятий

Госпакеты акций могут быть более выгодно реализованы для государства, если будут размещены на отечественной или международной фондовой бирже. Это обеспечит развитие фондового рынка, внимание частных и институциональных инвесторов, миноритарных акционеров, профессиональных участников рынка.

Впоследствии это позволит восстановить использования инструментов фондового рынка как метода инвестирования, сохранения сбережений и развития капитала.

Наполнение фондового рынка акциями качественных активов и утверждение новых правил выплаты дивидендов является стратегическим приоритетом государственной политики развития финансового сектора. На данный момент оборот украинских бирж формируется на более чем 90% за счет операций с ОВГЗ.

Проведение госпредприятиями IPO или Private equity на международных рынках капитала может в разы превосходить их текущую мизерную оценку и капитализацию.

Для банков и ряда предприятий возможно размещение на Варшавской или Лондонской фондовых биржах — по примеру крупнейшего банка Польши Bank Pekao с его последующей продажей стратегическому инвестору.

Приватизация могла быть более экономически выгодной для государства, если бы проходила путем открытой подписки инвесторов на портфель акций. Например, во второй половине 2017 года продавались государственные пакеты акций "Киевэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго".

В 2012 году они были проданы в интересах группы ДТЕК по заниженной стоимости. В 2017 году стоимость акций этих предприятий при приватизации в перерасчете на курс доллара была в 2-10,3 раза ниже, чем в 2012 году.

Стоимость акции в ходе приватизации

2012 год, грн 2012 год, долл 2017 год, грн 2017 год, долл Сравнение 2017 года к 2012 году Киевэнерго 16 2,0 28 1,0 2 раза ниже Днепрооблэнерго 220 27,5 328 12,5 2,2 раза ниже Днепроэнерго 787 98,0 488 19,0 5,16 раза ниже Западэнерго 330 41,0 109 4,0 10,3 раза ниже

Источник: ФГИ

Несмотря на потенциал роста стоимости госпакетов акций облэнерго не менее чем втрое, после введения стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование), с учетом роста выручки, модернизации предприятий и монополизации рынка цели и результат были аналогичны целям и результатам 2012 года.

Подготовка и продажа предприятий были проведены всего за две недели. Никто не ждал перезагрузки приватизации даже по новому профильному закону.

Часть объектов, подлежащих приватизации, ФГИ пытался продать с заниженным уровнем потенциальной стоимости, другая часть была сорвана, а некоторые реализованы в спешке до принятия закона. Влияние олигархических структур на приватизационные процессы после Революции достоинства остались сильны несмотря на смену власти и перезагрузку менеджмента в ведомствах.

Конечно, есть объекты, которые не пользуются спросом. Они будут проданы дешевле возможной рыночной стоимости или на голландском аукционе, и кому-то придется принять политическое решение в ущерб собственной репутации. Когда приватизация прозрачна и на рыночных условиях, то стоимость не всегда первична.

Однако есть предприятия, которые можно выгодно продать стратегическому инвестору или провести их корпоратизацию на зарубежных или отчечественных фондовых биржах. Это "Укрзалізниця", "Турбоатом", "Центрэнерго", "Укроборонпром", "Укрспирт", Ощадбанк, "Укрнафта", Приватбанк, Укргазбанк, "Укрпочта", Укрэксимбанк, аэропорт "Борисполь", порты.

Стоимость этих предприятий должна быть равна не трем годам окупаемости, а соответствовать международным показателям на рынках. При определении стоимости также необходимо использовать метод оценки аналогов. Пока же госорганы прикрываются отсутствием спроса на государственные активы.

Подобный расчет подтверждает Центр экономических исследований, согласно их данных, оценка стоимости предлагаемых к продаже 53 государственных компаний из списка ТОП-100 за мультипликаторами стран с лучшим правовладением и управления составляет 5,9 млрд дол. Однако, продажа этих компаний при текущем уровне верховенства права принесет госбюджету в лучшем случае 1,7 млрд дол. Расчет был сделан на анализе данных польских компаний аналогов.

В последние время наблюдается модная тенденция создания украинским корпорациям позитивного проевропейского имиджа. Хотелось бы, чтобы это не стало ширмой для продолжения кулуарной приватизации.

Учитывая колоссальную значимость нового профильного закона, в условиях финального этапа легитимизации собственности, в 2018 году была проделана титаническая работа по балансировке интересов бенефициаров секторов экономики для принятия закона о приватизации. Однако олигархические структуры и чиновники продолжают саботировать правила игры.