Партнерство громади та бізнесу: як на Черкащині готуються до можливого блекауту 

"Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня" – такі заяви почали лунати від представників різних рівнів влади ще з літа. Тоді ж почали закликати українців готуватися до зими та можливих відключень.

У жовтні Міністерство внутрішніх справ затвердило план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії.

МВС вбачає своєю функцією не лише посилене патрулювання груп поліції, але й забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності тощо.

Для України традиційним ресурсом є газ. Хоч нині газ має фіксовану ціну, на ринку ЄС ціни все ще залишаються високими. Саме тому для країни, громади важливо диверсифіковувати джерела теплопостачання, які не залежатимуть від імпортного ресурсу, чи у випадку пошкодження газопроводів не страждатимуть споживачі, оскільки можна буде використовувати альтернативне джерело.

Допомагають Україні пережити ще одну зиму під обстрілами також і міжнародні партнери. До прикладу, уряд Німеччини та ЄС профінансував будівництво шести енергонезалежних лікарень у шістьох областях. Для кожної лікарні збудовані автономні сонячні електричні станції зі встановленою потужністю 70 кВт.

У складі сонячної станції також є резервні накопичувачі електричного живлення потужністю 50 кВт, встановлені в модульних лікарнях, гібридні та мережеві інвертори, програмне забезпечення для роботи станцій у режимі онлайн.

Крім загальної підготовки на державному рівні, місцева влада або й самі мешканці окремих населених пунктів також намагаються підготуватися до важкої зими.

Наприклад, на Черкащині громада готується до можливого блекауту і розпочинає виробництво паливних пелет, якими можна опалювати об’єкти соціально важливої інфраструктури.