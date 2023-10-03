МВС затвердило план дій на випадок блекаутів

Міністерство внутрішніх справ затвердило план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії.

"У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках", - сказав міністр.

За його словами, спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

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"Головна мета — своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні", - заявив Клименко.

Так, МВС вбачає своєю функцією не лише посилене патрулювання груп поліції, але й забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності тощо.

"Далеко не вичерпний перелік заходів. Ми знаємо, як реагувати на такі виклики", - наголосив міністр.

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Нагадуємо:

Міністр енергетики України Герман Галущенко каже, Україна тепер має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками на енергетику.

Але він очікує, що росіяни також винесуть уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". За його словами, країні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Водночас, готуючись до нової атаки на енергетичну систему, Україна виготовить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, на заміну знищених атаками росіян. Більша частина з них зберігатиметься за кордоном.