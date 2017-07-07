"С таким настроем слона не продать". Договорится ли Коломойский с властью по кредитам Приватбанка

Першого липня сплив час для колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Екс-акціонери повинні були домовитися з владою про реструктуризацію кредитів, які Приватбанк ще до націоналізації надавав пов'язаним з ними компаніям. За даними нинішнього керівництва банку, кредитний портфель відповідних компаній сягає 190 млрд гривень.

Саме через погану якість кредитного портфелю банку держава була змушена націоналізувати Приватбанк і влити в його капітал близько 155 млрд грн. Утім, передбачалося, що ці видатки держава розділить з Коломойським та Боголюбовим.

Останні в рамках домовленостей перед націоналізацією завірили, що готові реструктурувати позики компаній, які були на балансі банку на момент націоналізації. Для цього вони до 1 липня повинні були перевести кредити з "порожніх" фірм на компанії з реальними джерелами доходів.

Але цього не сталося. Саме тому на початку цього тижня тема "Приватбанку" знову вийшла на передній план. Так, у Міністерстві фінансів нагадали, які листи писав Коломойський і під чим підписувався, в Нацбанку заговорили про примусове стягнення, а Генпрокуратура почала арештовувати майно і підготувала підозри.

Проте, незважаючи на гучні заяви про стягнення боргів з екс-акціонерів, все ще може змінитися. Як стало відомо ЕП, перемовини все ще тривають і домовленості про реструктуризацію боргів можуть бути досягнуті у найближчі дні.

ЕП дізнавалася, хто бере участь у перемовинах, які шанси на успіх і чи вдасться державі повернути частину коштів, витрачених на спасіння фінансової установи.

"Вони думали поживитися, думали що там активів багато, але потім довелося клацнути зубами як тому вовку в "Ну погоді!", але заєць уже поплив на лижах. А тепер вони кричать "караул" за ці 150 млрд гривень", — так описує свої враження від націоналізації співрозмовник ЕП, наближений до Ігоря Коломойського.

Незважаючи на те, що націоналізація Приватбанку була його фактичним порятунком і проходила під наглядом міжнародних партнерів України, вона супроводжувалась постійними кулуарними перемовинами, в яких, крім колишніх акціонерів, брали участь президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку і міністр фінансів.

За словами обізнаних співрозмовників з Адміністрації президента, на перших етапах переговорів про націоналізацію, які були дуже напруженими, Ігор Коломойський часто кидав на стіл в'язку ключів, і казав "от вам ключі від мого банку, забирайте!".

Хоча усі учасники переговорного процесу, як власне і будь-який фінансист, розуміли, що структура активів та інфраструктура ПриватБанку була вибудована таким чином, що силовий вхід представників держави в банк ніс колосальні ризики для всієї фінансової системи країни, яка в останні роки і так "дихала на ладан".

Тому акціонери Приватбанку могли бути спокійними, оскільки установу в них можна було забрати лише за їх згоди. З часом, таку згоду держава отримала — йдеться, зокрема, про формальну згоду, а саме про листи за підписом Коломойського та Боголюбова на адресу Володимира Гройсмана та Валерії Гонтаревої. Раніше ЕП уже публікувала відповідні документи.

В листах екс-акціонери звернулись до держави з проханням допомогти врятувати фінансову установу та навіть забов’язались забезпечити реструктуризацію поганих кредитів.

Окрім цих листів, які фактично не мають ніякої юридичної сили, між представниками влади так екс-акціонерами було й немало усних домовленостей, які відомі обмеженому колу осіб.

Якби там не було, але головний результат цих домовленостей для платників податків такий — кожен з них уже заплатив понад 3500 гривень за націоналізацію. Поки що державі порятунок Приватбанку загалом коштував 155 млрд грн і ця сума може як зменшуватися так і зростати. Що саме буде з нею, зараз у більшій мірі залежить від перемовин з екс-акціонерами.

Звідки "мінус" 155 мільярдів

Отже, трохи передісторії. Перші розмови про націоналізацію Приватбанку почалися ще у 2015 році. Приблизно в той же самий період почав розвиватися конфлікт між Петром Порошенком та Ігорем Коломойським.

З моменту появи загрози націоналізації банку "приватівці" до такого сценарію ретельно готувались.

У 2016 майже всі банки, які працюють в Україні, були змушені здійснити докапіталізацію на вимогу НБУ, в тому числі і Приватбанк. Саме тоді структура активів Приватбанку була вибудована так, що "кінців не зібрати". Кредити, що були пов’язані з акціонерами, були погашені іншими компаніями-прокладками, які взяли нові кредити в тому ж самому Приватбанку. Відбулась так звана "трансформація", яка ще буде згадуватися нижче.

У свою чергу, річний аудит (за міжнародними стандартами), який проводився вже після націоналізації, показав, що в структурі кредитного портфеля лише близько 10% припадало на пов'язаних осіб. Хоча минулий аудит показав близько 30%.

Більше ясності у ситуацію з обліком "пов’язаних" кредитів вніс голова правління Приватбанку Олександр Шлапак, який у червні написав заяву про відставку. Напередодні він зібрав прес-конференцію для підведення підсумків роботи фінансової установи.

"Ви бачите цифру 8 млрд грн (4%) — так оцінювало рівень пов'язаних кредитів минуле керівництво банку. Коли прийшов новий менеджмент, то ми уважно вивчили ситуацію з пов'язаними особами и переконались, що таких позик 190 млрд грн. Тобто 97% як і говорила голова НБУ — це портфель пов'язаних осіб", — наголосив Шлапак під час прес-конференції.

З презентації Олександра Шлапака

Це власне і є той токсичний кредитний портфель, через який спасіння фінустанови коштувало державі 155 млрд грн. Саме цей портфель, начебто, повинні реструктуризовати екс-акціонери Приватбанку.

Що це за токсичний портфель? Це 223 клієнта на загальну суму 198,4 млрд грн.

За словами Шлапака, його розбили на чотири групи. Перша, так звані "трансформовані" кредити — 36 позичальників на суму майже 133 млрд грн.

Другий портфель лізинговий — 41 позичальник майже на 15 мільярдів. Третій на таку ж суму — це портфель який видавався компаніям на Кіпрі. І четвертий портфель — це кредити, пов'язані з корпоративними клієнтами банку на суму більше 36 млрд грн.

Як зазначив голова правління банку, всі ці кредити мають ряд спільних характеристик.

По-перше, більша частина позичальників є новоствореними компаніями з негативним фінансовим станом. По-друге, портфель обслуговується незадовільно і динаміка погіршується.

З презентації Олександра Шлапака

По-третє, позики видані не на ринкових умовах. По-четверте, відсутність забезпечення за більшою частиною кредитів. По-п'яте, з банку практично виведені обороти операційних компаній, які реально обслуговували колишніх акціонерів.

У більшості таких кредитів так зване "сміттєве забезпечення". З презентації Олександра Шлапака

Так званий "трансформований портфель" — це 36 позичальників. Цими кредитами були закриті кредити 193 попередніх позичальників.

З презентації Олександра Шлапака

Ці кредити також мають ряд цікавих характеристик.

По-перше, всі кредити були видані у жовтні-листопаді 2016 року компаніям, які не вели операційної діяльності, мали негативний фінансовий стан та історію життя менше одного року.

По-друге, компанії отримували по кілька мільярдів гривень під відсоткову ставку 10,5% тоді як кредитним комітетом банку ставка була затверджена у розмірі 34%. Відповідно до законодавства, банк не може видавати позики дешевше за вартість залучених ресурсів. Тоді банк залучав кредити рефінансування НБУ під 20-22%. Гривневі депо фізосіб під 19%, гривневі депо юросіб під 14,2%

По-третє, позичальники не перевірялись на пов'язаність, а їх фінансовий стан штучно завищувався.

По-четверте, використовувалося нереальне майнове забезпечення за цими кредитами. Наприклад, бензин, якого б вистачило на 2 роки повної роботи всієї України. Або австралійська марганцева руда, яка в основному поставляється на китайський ринок, яка щонайменше трирічну потребу всіх феросплавних комбінатів могла покрити. Компанії, які брали ці позики не мали ні складів, ні угод на зберігання.

По-п'яте, всі видані кошти були направлені не на операційну діяльність цих компаній, або в оплату товарів, а були протягом одного-двох днів у повному обсязі спрямовані на погашення тіла і відсотків, які раніше були видані 193 компаніям.

Чому аудит не показав такого рівня пов’язаних осіб? За словами Шлапака, аудит за міжнародними стандартами фінансової звітності просто не підходить для українських реалій.

"Якщо ви знайомі з міжнародними стандартами, то ви напевно змогли переконатись в тому, що вони не передбачають тих реалій, які можуть бути здійснені у нас в державі. Західний банкір не уявляє собі, як будучи в здоровому глузді видати позику в сотні мільйонів доларів компанії "Рога і копита", в якої немає ні забезпечення, ні оборотів з найгрубішими порушеннями законодавства і нормативних документів центрального банку. Навіть якщо він буде намагатись це зробити, то трирівнева система контролю банку обов’язково зупинить це", — пояснив Шлапак.

Тому за його словами, українське законодавство видало своє тлумачення пов'язаних осіб.

Акціонери банку таку кількість пов’язаних кредитів категорично не визнають. Всі вищеперераховані операції вони вважають законними.

"Гроші з банку не йшли. В рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", — раніше зазначав Коломойський

За логікою акціонерів, якщо старі кредити погашені, це автоматично означає, що вони були хорошими. А трансформований портфель, про який мова йшла вище, це вже, буцімто, питання не до них. Більше того, акціонери зауважують, що "трансформація" — це вимога НБУ і вона відбувалася під наглядом регулятора, тому такі операції законні.

"3 жовтня в "Приватбанк" прийшли 30 співробітників НБУ, до куратора, який там був і до цього. Тобто, другий етап докапіталізації "Привату" проходив за участі та при постійному контролі особисто пані Рожкової", — заявляв Коломойський.

В НБУ вважають інакше. "Він має рацію рівно на 5%. Трансформація йшла на вимогу МВФ і НБУ, але ніхто не змушував їх видавати порожнім компаніям ці кредити", — каже співрозмовник ЕП в НБУ.

Мирний шлях

"Строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх влаcників "Приватбанку" сплив 1 липня 2017 року. Зараз можна стверджувати, що колишні власники не виконали взяті на себе зобов’язання. Таким чином, зараз держава та банк перейшли до юридичної процедури стягнення…. Мова йде більшою мірою про примусове стягнення", — таке категоричне повідомлення на цьому тижні видав НБУ.

Проте, це не означає, що сторони зайшли в "глухий кут" і інших варіантів не буде. Наразі перемовини щодо реструктуризації ще тривають. Відповідно до домовленостей з МВФ, державний Приватбанк залучив до перемовин консорціум компаній — Rothschild, FinPoint та EY.

ЕП вдалося поговорити з учасниками перемовин. За його словами, відбулося три зустрічі з акціонерами або з їх прямими представниками.

"Наразі все дуже сильно ускладнюється відсутністю консолідованої позиції наших владних органів і всіх тих хто є бенефіціаром можливої ​​транзакції. НБУ, наприклад, займає позицію агресивну — "треба йти судитися", НБУ там взагалі не вірять що буде досягнута якась угода. Мінфін займає трохи м'якшу позицію — "Ми хотіли б вірити, але не віримо". А банку хочеться найбільш м’якого рішення, щоб ніхто не підписував документи які б вели в суд", — пояснює він.

"НБУ Мінфіну і банк — це три різних центри впливу. Є, правда, ще адміністрація президента яка іноді різко влазить, але це відбувається вкрай нерегулярно", —розповідає співрозмовник ЕП.

За його словами, екс-акціонери поки що ще готові домовлятись.

"Я бачив, що та сторона готова домовлятися. Рівень бажаної домовленості сильно відрізняється від ідеалістичних уявлень держави, але тим не менше бажання і розуміння того, що треба домовлятись, з того боку є. Те, що з того боку не визнають 190 млрд це точно, зараз навіть важко назвати, на якій цифрі можна зупинитись", —каже співрозмовник ЕП знайомий з ходом переговорів.

Те, що домовленість може бути досягнуто вже найближчим часом, ЕП повідомило і близьке до екс-акціонерів джерело. За його словами, у Коломойського нарікають, що Ротшильди вийшли на перший контакт лише 6 червня, тобто майже через півроку після націоналізації.

"Їх повинні були найняти ще коли? А вони перший раз на нас вийшли 6 червня. Ніхто не виходив шість місяців. Не виходив ні Данилюк, ніхто з Приватбанку, ніхто з Нацбанку. Один з екс-акціонерів бачився з Шлапаком, Шлапак йому сказав — "ми чекаємо кінця аудиту, а коли буде зроблений аудит, то будете вести з ними (уряд, НБУ, ЕП) переговори бо нас позбавили мандата". І зустріч носила випадковий характер. Вони були в одному і тому ж місці, але не для того що б спілкуватися один з одним", — каже співрозмовник ЕП, близький до екс-акціонерів.

Що наразі ще відомо?

Співрозмовник також запевняє, що попередньої угоди вже майже досягнуто.

"Угода враховує дуже багато показників: і bail-in, і резерви, які акціонери залишали в банку, статутний фонд. Формула така: ми готові допомогти банку отримувати з позичальників, що вони взяли, або ті активи, що вони повинні були отримати в обмін за те, що вони погасили за когось кредити. Це не наші вже кредити, але ж ми серйозні люди, ми готові допомагати", — каже джерело ЕП, близьке до екс-акціонерів.

Водночас за його словами, якщо держава хоче домовитись то їй треба пом'якшити риторику.

"Тут треба державі визначитися, що її більше цікавить. Якщо потрібна реальна реструктуризація, то треба позбутися цього тиску, мовляв ми когось повісимо, заріжемо… Ми з таким настроєм слона купувати не будемо", — каже представник колишніх акціонерів.

Інший співрозмовник, з боку уряду, каже, що розв'язка може бути і непередбачуваною. Він підкреслює: якщо навіть угода буде укладена вже найближчим часом, ще близько двох місяців знадобиться для її формалізації. Якщо ж домовитись не вдасться, то варто очікувати боротьби в судах.

Щодо відповідальності акціонерів

Днями прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі ICTV, що якщо зобов'язання колишніх акціонерів ПриватБанку не будуть виконані, їх чекає кримінальна відповідальність за невиконання закону.

"Якщо зобов'язання виконані, по ним будуть відповідні рішення. Якщо вони не виконані, в тому числі Національний банк це засвідчить, потім настає кримінальна відповідальність за невиконання закону", — зазначив прем'єр, маючи на увазі забов'язання про повернення "пов'язаними" компаніями кредитів.

Нагадаємо, за останні три роки з банків вивели сотні мільярдів гривень, проте жоден банкір, а тим більше власник банку, не був серйозно покараний.

У випадку Приватбанку порушена справа за статтею "Доведення банку до банкрутства". Це фактично непрацююча стаття, за якою нікого не було притягнуто до відповідальності, попри тисячі звернень Фонду гарантування вкладів до правоохоронців. Причому з інших банків, активи виводились куди більш примітивно, ніж з Приватбанку.

Таким чином, якщо домовитись з екс-акціонерами не вдасться, то націоналізація Приватбанку обійдеться державі ще дорожче. Оскільки враховуючи українські реалії та реальну практику, сподіватись на стягнення в судовому порядку не доводиться.

Єдине, чого можуть боятися акціонери — це реакція міжнародних інститутів.

"Наші американські друзі в МВФ, Держдепі та їх міністерстві фінансів за цим уважно слідкують. Американці вважають, що дають нам гроші через МВФ та USAID і що гроші, вкрадені в Україні — це їх вкрадені гроші. На кожній зустрічі з Держдепом, МВФ та їх Мінфіном спливає це питання", — каже співрозмовник ЕП з фракції БПП.

Хоча в оточенні Коломойського якусь загрозу переслідування з боку держави взагалі не вірять.