Какие дела завели на экс-собственников из-за Приватбанка. Четыре эпизода

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком. ЭП узнала, о каких именно эпизодах идет речь.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

Натомість розпочалася юридична та медійна кампанія проти держави. Так, протягом червня один з колишніх власників банку Ігор Коломойський подав до суду серію позовів проти Національного банку, Кабміну та Приватбанку.

Відповіді довго чекати не довелося: 3 липня стало відомо, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком. Готуються підозри, арештовується майно та допитуються працівники Національного банку.

За інформацією співрозмовників ЕП з правоохоронних органів, йдеться про чотири епізоди.

Епізод 1

Перший епізод стосується заволодіння службовими особами Приватбанку державними коштами Національного банку, виділеними банку на рефінансування.

Зазначається, що посадовці банку протягом 2014 року видали кредити під заставу майнових прав на товар 42 резидентам, підконтрольним групі "Приват", засновниками яких є 51 нерезидент з "приватівськими коріннями". Ті, у свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахувавши гроші на рахунки інших нерезидентів з метою нібито отримання товарів.

Загальну суму розміром 18,9 млрд гривень отримали наступні компанії: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc.

Поставка товарів до цього часу не відбулася. Гроші в строки, передбачені кредитними договорами, Приватбанк не отримав. Майнові права на не отриманий товар, якими володіє Приватбанк, не забезпечують погашення кредитів і повернення коштів.

У підсумку Нацбанк не отримав назад кошти, надані Приватбанку як рефінансування.

Правоохоронці стверджують, що службовці 42 компаній незаконно заволоділи кредитними коштами, а працівники Приватбанку не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків та сприяли заволодінню чужим майном.

Епізод 2

Другий епізод стосується кредитів, виданих на пов'язані з групою "Приват" компанії. За даними ЕП, розслідування за цим епізодом розпочалося на підставі заяви голови правління банку Олександра Шлапака.

Так, 15 грудня 2016 року до Приватбанку надійшло повідомлення НБУ про те, що компанію Claresholm marketing LTD визнано пов'язаною з банком особою.

Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, колишнє керівництво упродовж 15-16 грудня провело незаконні операції. Так, менеджери Приватбанку уклали з Claresholm marketing LTD кредитні договори на суму 389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.

Так само 16 грудня екс-службовці банку аналогічно провели незаконні банківські операції з іншими, пов'язаними з банком юрособами. Наприклад, було укладено кредитний договір на суму 3,2 млрд гривень з компанією з ТОВ "Новафарм".

Епізод 3

Протягом 2008-2016 років Приватбанк надав кредит низці компаній на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку. Середня ставка за кредитом становила 10,5%, коли залучав банк ресурс в той час під 17%. Як зазначають в правоохоронних органах, відповідні компанії "мали ознаки фіктивності".

Забезпеченням за цими кредитами виступали застави на суму близько 267 млрд гривень, з яких майнових прав на суму 237 млрд гривень, що становить майже 90% від всього портфелю застав.

Однак, проведені нинішнім керівництвом банку перевірки засвідчили, що вартість заставного майна була завищена. Наразі прострочена заборгованість за відповідними кредитами становить понад 10 млрд гривень та має стійку тенденцію до зростання.

Тобто, виходить, що колишні посадові особи Приватбанку надавали кредити на заздалегідь невигідних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності.

Епізод 4

Четвертий епізод також стосується розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах. Так само через видачу кредитів на невигідних умовах.

"Знаючи про заборони щодо проведення операцій з пов'язаними особами, посадовці банку в період надання траншів рефінансування від НБУ надали кредити ТОВ "ПриватОфіс" та ТОВ "Ключове рішення" на заздалегідь невигідних умовах для банку", - пояснює один із співрозмовників ЕП.

За його словами, заборгованість за 20 кредитними договорами, які не забезпечені майном, становить понад 1,5 млрд гривень.

Що відомо наразі

За словами Луценка, на сьогоднішній день у "справі Привату" заарештоване все нерухоме майно та земельні ділянки ТОВ "ПриватОфіс" та ТОВ "Ключове рішення" – 769 об’єктів.

Крім того, Генеральна прокуратура протягом останніх тижнів активно допитує членів кредитного комітету Приватбанку.

"Готуються підозри. Також ГПУ вивчає документи і допитує ряд працівників Нацбанку, які мали контролювати процеси в Приватбанку", - розповів ЕП генпрокурор.

Також у цій справі вже проведено десятки обшуків, направлені міжнародні доручення для скерування компетентним органам Кіпру, Великобританії, Британських Віргінських Островів, проведено виїмку документів у відділеннях Приватбанку та призначено десятки експертиз.