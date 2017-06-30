Коломойський подав ще один позов до НБУ, Кабміну та Приватбанку

Коломойський подав ще один позов до НБУ, Фонду гарантування вкладів, Кабміну, НКЦПФР, Мінфіну й Приватбанку

Бізнесмен Ігор Коломойський подав ще один позов у суд до Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів і Приватбанку.

Про це свідчить ухвала Окружного адміністративного суду Києва.

Зокрема, 14 червня суд відкрив провадження за позовом Коломойського до ряду державних органів і Приватбанку.

У цьому позові Коломойський просить визнати протиправним і скасувати якесь рішення.

Яке саме рішення намагається заперечити Коломойський, в ухвалі не уточнюється. Суд призначив засідання за цим позовом на 18 липня.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський заперечує в суді рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним і його націоналізацію.

9 червня Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поручництва.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк, який контролювали бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, перейшов у державну власність.

Відповідно до меморандуму МВФ, до середини квітня Приватбанк повинен був залучити міжнародно визнану компанію, що буде вести переговори про реструктуризацію й умови стягнення боргів за проблемними кредитами.

Кредити повинні бути реструктуризовані до кінця червня поточного року.

Українські новини