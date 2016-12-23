Brexit БПП: енергетична команда президента кинулася врозтіч

Вугільний фаворит Ігоря Кононенка став власником трьох вуглезбагачувальних фабрик Олександра Януковича. Наступна мета — такий же бізнес Наталії Королевської. (Рос.)

Ранее Экономическая правда писала, что угольная отрасль получила нового "смотрящего". Им стал бизнесмен из Тореза, который владеет крупными угольными логистическими компаниями, креатура вездесущего Игоря Кононенко — Виталий Кропачев.

Одна из главных задач, которую ставили перед Кропачевым — создание новой топливно-энергетической группы.

И первую крупную сделку новый фаворит власти совершил несколько месяцев назад — в его собственность окончательно перешли три углеобогатительные фабрики Александра Януковича.

ЭП узнала, какой будет следующая цель. Под прицелом активы одного из лидеров "Оппозиционного блока" Натальи Королевской. Она уже получила предложение от Кропачева о покупке фабрики "Червоноградская".

Механизм окупаемости этих инвестиций также уже почти готов: загружать заказами фабрики будет новый игрок на рынке — создающаяся "Национальная угольная компания", в состав которой войдут все государственные шахты.

Чтобы эта схема заработала, достаточно пустяка: подписи министра энергетики Игоря Насалыка, но тот ее не ставит. Причина — разошедшиеся взгляды между чиновником и угольным "смотрящим".

Раздор уже породил целый ряд конфликтов за контроль над госшахтами. Самый громкий из них — обыск в центральном офисе легендарного угольного "схемщика" Сергея Тригубенко. Однако основная схватка еще впереди.

Экспансия на Запад

О назначении бизнесмена из Тореза Виталия Кропачева неофициальным куратором государственного угольного сектора ЭП сообщала в сентябре.

На тот момент он только планировал включить углеобогатительные фабрики Александра Януковича — "Украина", "Комсомольская" и "Россия" — в свой актив.

По словам собеседников ЭП на рынке, задача это уже выполнена. Но увидеть это через смену состава прямых или опосредованных акционеров невозможно.

"О том, что Кропачев стал управлять упомянутыми фабриками, могут свидетельствовать новые заказы. С недавних пор тройка этих фабрик буквально завалена заказами на обогащение угля от государственных угольных объединений. Безусловный лидер — шахта "Комсомольская", активными клиентами которой с недавних пор стали "Красноармейск-", "Лисичанск-", "Первомайск-" и "Селидовуголь", — отмечает один из собеседников.

На этом "угольный" бизнесмен не собирается останавливаться. По данным источников ЭП, сейчас Кропачев сосредоточен на выкупе ПАО "Львовская угольная компания".

Ценность этого предприятия в том, что оно управляет единственной углеобогатительной фабрикой западной Украины — "Червоноградской". К фабрике производственным циклом также привязаны сразу два местных государственных угледобытчика: "Львовуголь" и "Волыньуголь".

В разговоре с ЭП Кропачев подтвердил свой интерес к "Червоноградской". "Мы даем за фабрику 2 млн долл. Это максимум. Пока думают", — сказал он.

Думают народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская и ее давний бизнес-партнер, проживающий в Москве, соучредитель российского "Сибантрацита" Александр Исаев. Им опосредованно принадлежит 62% "Львовской угольной компании".

Виталий Кропачев

Предложение Кропачева сложно назвать привлекательным. Производственная мощность "Червоноградской" составляет колоссальные 12,5 млн тонн. Это сопоставимо с потенциалом тройки бывших обогатительных фабрик Александра Януковича, за которые якобы было предложено 15 млн долл.

Вместе с тем, месяц назад Главное следственное управление ГПУ открыло уголовное производство, в котором сотрудники львовского филиала ФГИ обвиняются по статье 233 УК "Незаконная приватизации госимущества". Речь идет как раз о целостном имущественном комплексе "Червоноградская".

Простыми словами: поднят вопрос о реприватизации фабрики. В свете такой угрозы для нынешних собственников предложенная Кропачевым сумма может оказаться и не такой уж маленькой.

Горячий резерв

События вокруг "Львовской угольной компании" — тот случай, когда интересен не столько факт смены собственника, сколько последствия этого процесса.

Дело в том, что "Червоноградская" — глубоко убыточное предприятие. Кроме высокой степени износа основных фондов, главная причина ее бед — хронически низкая, до 10%, загрузка производственных мощностей.

В среднем за год она перерабатывает 1 млн тонн угля, а чтобы выйти на минимальную прибыль, нужно обогащать хотя бы 4 млн тонн. Однако такого объема в регионе нет: за последние несколько лет "Львовуголь" и "Волыньуголь" обвалили добычу до 1 млн тонн в год, который и поставляется на фабрику.

Зачем Кропачеву такое предприятие? В его интерпретации — чтобы сделать прибыльным и зарабатывать.

"Может ли фабрика быть конкурентоспособной? Я уже сейчас скажу: нет. Фабрика морально устарела, в нее не вкладывались деньги. Нужно сократить штат и оставить одну линию вместо двух. Этого хватит для удовлетворения потребностей в обогащении местного угля", — говорит он.

Есть и другая версия. Самая вероятная из них — Кропачев готовится осваивать финансовые потоки государственных шахт.

"Почему в отрасли первыми расхватали фабрики и ПТУ (погрузочно-транспортные управления — железнодорожные компании, которые перевозят уголь. — ЭП), а шахты остались на закуску? Когда ты забираешь фабрику и ПТУ, у тебя аккумулируются деньги шахт, которые они платят за услуги. При этом государство дотирует шахты", — сказал ЭП представитель частной угольной компании.

Принять этот опыт прошлых лет за основную стратегию Кропачева позволяет один факт. Вскоре в Украине будет централизован сбыт угольной продукции.

Речь идет о разрабатываемой госпрограмме добычи отечественного угля, в основе которой — создание "Национальной угольной компании" — НУК. В ее управление планируется передать четыре десятка госпредприятий, основная часть из которых — 28 оставшихся в госсобственности шахт.

Формальный автор этой идеи — Министерство энергетики, но источники ЭП утверждают, что она написана с помощью Виталия Кропачева.

Отстаивая идею НУК, Минэнерго опирается на очевидные "плюсы". Например, после создания этой структуры с плеч горняков будет снято 40 объектов социальной сферы — их передадут на баланс местных органов власти.

При этом после объединения шахт отпадет нужда в угольных объединениях. Значит, появится возможность ликвидировать их кадровые аппараты и ставшие избыточными производственные и непроизводственные управления.

По самым скромным подсчетам, эти мероприятия позволят экономить по 200 млн грн в год, а это неплохая заявка на снижение себестоимости угля. В общем, у государственных шахтеров есть реальный шанс выйти из кризиса.

Главное — не повторить ошибок прошлого. В этом смысле первым в памяти всплывает 2004 год, когда все шахты Луганской области было решено передать в подчинение специально созданного для этого ГП "Луганская угольная компания".

Автором этой идеи был легендарный бизнес-партнер Юрия Иванющенко Иван Аврамов.

Аврамов тогда был как никогда близок к формированию гегемонии над угольным сектором Луганской области. Не получилось: в 2005 году к власти пришла команда Виктора Ющенко, у которой был свой взгляд на развитие отрасли.

Министр не в восторге

У идеи создания "Национальной угольной компании" есть несколько групп противников. К антагонистам относятся бизнесмены регионального пошиба, которые контролируют отдельные государственные угольные объединения и не заинтересованы в потере этой опции.

Более того, идея о создании НУК не находит понимания у министра энергетики Игоря Насалыка, который, по данным источников ЭП, отказался подписать приказ об учреждении этой структуры.

Одни списывают это на нежелание министра брать на себя ответственность за сокращение минимум 3,5 тысячи человек, которые станут лишними после ликвидации упомянутых структурных подразделений угольных объединений. Другие утверждают, что министр не в восторге от НУК, потому что она не решает главной проблемы угольной отрасли: привлечения инвестиций в капитальное строительство и развитие шахт.

В общем, стороны уже дошли до плохо скрываемого напряжения. "Как-то Кропачев говорил, что министр пытается управлять отраслью, в которой ничего не понимает", — рассказал ЭП один из представителей частного угольного бизнеса.

"Эту обиду легко понять: за последний период Насалык не принял ни одной кандидатуры Кропачева на должность директоров угольных объединений", — говорит другой собеседник.

Так или иначе, позиция Насалыка ослабляет эффективность Кропачева. Она отдаляет его от выполнения стратегической задачи: построения копии ДТЭК, которая не только принесет деньги, но и ослабит позицию Рината Ахметова.

В этом контексте удивляет только одно: почему на демарш Насалыка не реагирует куратор Кропачева Игорь Кононенко, веса которого явно достаточно для того, чтобы расшатать кресло под главой Минэнерго. Источники ЭП объясняют эту пассивность двумя причинами.

Во-первых, министр Насалык — это продукт договоренности БПП и его негласного партнера по коалиции группы "Воля народа". Во-вторых, проблема не в том, чтобы снять министра, а в том, чтобы найти голоса за назначение нового. Сейчас, когда истеблишмент находится на низком старте подготовки к возможным досрочным парламентским выборам, это нереально.

Адекватно оценивая обстановку, Кропачев пытается перехватить инициативу по управлению отраслью. В этом смысле одна из самых ярких приписываемых ему инициатив — недавний обыск НАБУ в центральном офисе Сергея Тригубенко.

Несколько месяцев назад Тригубенко выполнял функции "смотрящего" за угольной промышленностью.

"Неприязнь Кропачева к своему предшественнику объясняется другим. Тригубенко контролирует жемчужину государственного углепрома — компанию "Краснолиманская", но вывести его команду из этого предприятия Кропачеву не дает Насалык", — отмечает собеседник в Минэнерго.

Создание "Национальной угольной компании" легко решит проблему Кропачева: в ее состав шахты будут включены как обособленные подразделения. Значит, право назначать их директоров перейдет от министра к главе НУК.

Одного этого факта достаточно, чтобы спрогнозировать: за кресло главы НУК разгорится война.