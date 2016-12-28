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Последний "пылесос": как долго еще протянет Платинум банк

Последний "пылесос": как долго еще протянет Платинум банк

Среда, 28 декабря 2016, 09:30 - Александр Моисеенко
tsn.ua
До конца недели Платинум банк может быть признан неплатёжеспособным. Пока финучреждение продолжает работать, но только из-за промедления со стороны НБУ.

Национализация Приватбанка еще долго будет самым обсуждаемым событием на финансовом рынке. Но на прошлой неделе банкиры активно обсуждали еще одну наболевшую тему что будет с Платинум банком.

Большинство опрошенных ЭП банкиров считают, что до конца недели он будет признан неплатёжеспособным.

Пока финучреждение продолжает работать, но только из-за промедления со стороны НБУ. Собеседники не исключают, что регулятор найдет возможности для дальнейшего затягивания решения.

Почему регулятор так снисходителен к одним "зомби" банкам, и выставляет жесткие требования для других, в этом разбиралась ЭП.

Агрессивный маркетинг, нерыночные высокие ставки по депозитам, кредитование связанных лиц главные признаки так называемого банка "пылесоса".

Глава НБУ Валерия Гонтарева не раз заявляла, что рынок от таких  банков должен быть очищен, но даже после национализации "Привата" на рынке они по-прежнему есть. Платинум банк самый ярко-выраженный пример.

Ранее "Платинум" был банком с западным капиталом. Основными владельцами финучреждения были инвестиционный фонд Horizon Capital и шведский фонд прямых инвестиций East Capital. В 2013 году фонды решили выйти из этой инвестиции и продали банк.

Несмотря на стагнацию банковского сектора, "Платинумом" заинтересовалось окружение "семьи" Виктора Януковича.

Ликвидность в "семейных" банках часто обеспечивалась за счет госпредприятий, которые обслуживались у них и размещали средства на депозитах. Именно поэтому активными на рынке в то время были преимущественно люди, приближенные к власти.

Одним из таких считался одесский бизнесмен, бывший акционер "Финбанка", Борис Кауфман. В его сферу интересов входит гостиничный строительный и водочный бизнес. Также до недавнего времени он владел медиа активами.

Банкиры говорят, что в сделке по покупке Платинум банка в 2013 году Кауфман фронтировал Александра Януковича. Сам же бизнесмен долгое время отрицал, что он имеет отношение к покупке Платинум банка.

 
Борис Кауфман

Официально собственником финучреждения считался бизнесмен Григорий Гуртовой, которого в феврале этого года израильские власти задержали за финансовые махинации.

После задержания Гуртового Кауфман попытался оформить существенное участие на себя. О том, что он стал мажоритарным собственником банка, представители Нацбанка заявили несколько месяцев назад. Тем не менее, у банка по-прежнему непрозрачная структура собственности. НБУ лишь признал Кауфмана владельцем существенного участия в банке, независимо от формального владения.

Так, Кауфман заявил о намерении приобрести более 75% доли в уставном капитале банка, однако он по-прежнему не владеет корпоративными правами в ПАО "Платинум банк".

Чемодан без ручки

На данный момент из "второй двадцатки", по размерам активов, это единственный банк с отрицательным капиталом.

По итогам третьего квартала собственный капитал "Платинума" упал до отрицательного значения и составлял "минус" 162 млн грн,  регулятивный капитал упал до "минус" 157 млн грн. Отрицательный капитал банка означает, что уже сейчас у него нет достаточного количества активов, что бы рассчитаться по своим пассивам (привлеченным средствам).

Изначально, согласно меморандуму Украины и МВФ, вторая двадцатка банков должна была выйти на нулевой уровень капитала до конца ноября. Позже сроки докапитализации были продлены до 1 января 2017 года.

Что касается акционеров Платинум банка, то программа докапитализации вряд ли ими будет добросовестно выполняться.

Согласно данным НБУ, за 9 месяцев 2016 года банк зафиксировал убыток в размере 333 млн грн. Его процентные расходы превысили процентные доходы на 287 млн грн. Кроме этого, на конец сентября сформированные резервы покрывали кредитный портфель в 6 млрд грн на достаточно скромные 13,7%. В то же время, 44,7% всех выданных банком займов это были кредиты связанным лицам.

Простыми словами: это означает, что "Платинум" глубоко убыточен. Именно поэтому банк "пылесосит" деньги населения по высокой ставке и выдает их связанным с собственниками компаниям под очень низкие процентные ставки.

Часто низкие проценты связанным компаниям просто "рисуются". Это делается для того, что бы кредит считался рабочим, и под него не нужно было формировать резервы. Зачастую это банальное выведение средств.

По оценка опрошенных ЭП финансистов, вопрос докапитализации банка стоит 2-3  млрд грн.

Тонкий лёд

"Многие эксперты в частных беседах, как это ни странно, связывали судьбу этого банка с "Приватом". С одной стороны парадокс, но только на первый взгляд. "Приват" и "Платинум" стали объектами информационных атак: первый со стороны госчиновников, второй со стороны определённых медиа и журналистов".

"Перечень приписываемых им "грехов" в чём-то схож: в основном обвинения в операциях со связанными лицами и требования докапитализации. Проявив "принципиальность" в случае с Приватом, Нацбанку будет очень трудно объяснить послабления и отсрочки в выполнении регулятивных требования для других банков", говорит советник президента АУБ Алексей Кущ.

В данном случае сошлись и сроки, которые НБУ дал собственникам банков на выполнение регулятивных требований.

"Тут возникает логичный вопрос: а нужен ли Кауфману банк, который нужно докапитализировать на 3 млрд грн? Ему он точно не нужен", отмечает один из банкиров.  

В самом банке заявляют про информационную атаку и утверждают, что у банка разработана программа капитализации до первого января 2019 года, которую акционеры собираются выполнить.

Но, как показывает практика, акционеры предпочитают такие банки бросать, предварительно очистив их от ликвидных активов. Правда, в конкретном случае такой ход событий несет в себе еще и колоссальные репутационные риски, а возможно и уголовные, для чиновников НБУ.

На рынке считают:  если бы не помощь со стороны чиновников НБУ, то в банк давно должна была бы зайти временная администрация Фонда гарантирования вкладов. Некоторые банки НБУ "выдавили" с рынка и за меньшие грехи.

По словам собеседников ЭП, снисходительность регулятора по отношению к Кауфману и его детищу можно объяснить поддержкой "на высшем уровне". После бегства Януковича одесский бизнесмен заручился поддержкой экс главы АП Бориса Ложкина, о чем уже писала Украинская правда.  

Кроме того, банк в НБУ имеет поддержку в лице первого заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой, которая ранее работала в Платинум банке.

Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова

Недавно в СМИ обнародовали аудиозаписи разговоров якобы Рожковой с советником главы правления "Платинум-Банка" Дмитрием Зинковым и Кауфманом. В записях шла также речь о лоббирования интересов банка.

Замглавы НБУ позже признала, что вела подобные разговоры с акционерами и руководством и многих других банков. Как заявила Рожкова,  у нее постоянно происходит диалог с "проблемными" банками.

Тем не менее, собеседники ЭП на рынке говорят, что Рожкова "пытается тащить банк". Версии банкиров варьируются от "банально упущен момент для принятия решения" до "выполнения команд из АП".

Ближайшие дни должны стать переломным моментом в этой истории. Уже до 1 января, банк должен быть докапитализирован и выйти на нулевой уровень капитала.

В выполнение банком программы докапитализации, опрошенные ЭП банкиры не верят. Тем не менее, количество нетранспарентных решений НБУ по отношению к этому банку может говорить о том, что может быть найдено решение, как оставить его на рынке.

НБУ Платинум Банк
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