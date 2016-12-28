Последний "пылесос": как долго еще протянет Платинум банк

До конца недели Платинум банк может быть признан неплатёжеспособным. Пока финучреждение продолжает работать, но только из-за промедления со стороны НБУ.

Национализация Приватбанка еще долго будет самым обсуждаемым событием на финансовом рынке. Но на прошлой неделе банкиры активно обсуждали еще одну наболевшую тему — что будет с Платинум банком.

Большинство опрошенных ЭП банкиров считают, что до конца недели он будет признан неплатёжеспособным.

Пока финучреждение продолжает работать, но только из-за промедления со стороны НБУ. Собеседники не исключают, что регулятор найдет возможности для дальнейшего затягивания решения.

Почему регулятор так снисходителен к одним "зомби" банкам, и выставляет жесткие требования для других, в этом разбиралась ЭП.

Агрессивный маркетинг, нерыночные высокие ставки по депозитам, кредитование связанных лиц — главные признаки так называемого банка "пылесоса".

Глава НБУ Валерия Гонтарева не раз заявляла, что рынок от таких банков должен быть очищен, но даже после национализации "Привата" на рынке они по-прежнему есть. Платинум банк — самый ярко-выраженный пример.

Ранее "Платинум" был банком с западным капиталом. Основными владельцами финучреждения были инвестиционный фонд Horizon Capital и шведский фонд прямых инвестиций East Capital. В 2013 году фонды решили выйти из этой инвестиции и продали банк.

Несмотря на стагнацию банковского сектора, "Платинумом" заинтересовалось окружение "семьи" Виктора Януковича.

Ликвидность в "семейных" банках часто обеспечивалась за счет госпредприятий, которые обслуживались у них и размещали средства на депозитах. Именно поэтому активными на рынке в то время были преимущественно люди, приближенные к власти.

Одним из таких считался одесский бизнесмен, бывший акционер "Финбанка", Борис Кауфман. В его сферу интересов входит гостиничный строительный и водочный бизнес. Также до недавнего времени он владел медиа активами.

Банкиры говорят, что в сделке по покупке Платинум банка в 2013 году Кауфман фронтировал Александра Януковича. Сам же бизнесмен долгое время отрицал, что он имеет отношение к покупке Платинум банка.

Борис Кауфман

Официально собственником финучреждения считался бизнесмен Григорий Гуртовой, которого в феврале этого года израильские власти задержали за финансовые махинации.

После задержания Гуртового Кауфман попытался оформить существенное участие на себя. О том, что он стал мажоритарным собственником банка, представители Нацбанка заявили несколько месяцев назад. Тем не менее, у банка по-прежнему непрозрачная структура собственности. НБУ лишь признал Кауфмана владельцем существенного участия в банке, независимо от формального владения.

Так, Кауфман заявил о намерении приобрести более 75% доли в уставном капитале банка, однако он по-прежнему не владеет корпоративными правами в ПАО "Платинум банк".

Чемодан без ручки

На данный момент из "второй двадцатки", по размерам активов, это единственный банк с отрицательным капиталом.

По итогам третьего квартала собственный капитал "Платинума" упал до отрицательного значения и составлял "минус" 162 млн грн, регулятивный капитал упал до "минус" 157 млн грн. Отрицательный капитал банка означает, что уже сейчас у него нет достаточного количества активов, что бы рассчитаться по своим пассивам (привлеченным средствам).

Изначально, согласно меморандуму Украины и МВФ, вторая двадцатка банков должна была выйти на нулевой уровень капитала до конца ноября. Позже сроки докапитализации были продлены до 1 января 2017 года.

Что касается акционеров Платинум банка, то программа докапитализации вряд ли ими будет добросовестно выполняться.

Согласно данным НБУ, за 9 месяцев 2016 года банк зафиксировал убыток в размере 333 млн грн. Его процентные расходы превысили процентные доходы на 287 млн грн. Кроме этого, на конец сентября сформированные резервы покрывали кредитный портфель в 6 млрд грн на достаточно скромные 13,7%. В то же время, 44,7% всех выданных банком займов — это были кредиты связанным лицам.

Простыми словами: это означает, что "Платинум" глубоко убыточен. Именно поэтому банк "пылесосит" деньги населения по высокой ставке и выдает их связанным с собственниками компаниям под очень низкие процентные ставки.

Часто низкие проценты связанным компаниям просто "рисуются". Это делается для того, что бы кредит считался рабочим, и под него не нужно было формировать резервы. Зачастую это банальное выведение средств.

По оценка опрошенных ЭП финансистов, вопрос докапитализации банка стоит 2-3 млрд грн.

Тонкий лёд

"Многие эксперты в частных беседах, как это ни странно, связывали судьбу этого банка с "Приватом". С одной стороны парадокс, но только на первый взгляд. "Приват" и "Платинум" стали объектами информационных атак: первый со стороны госчиновников, второй — со стороны определённых медиа и журналистов".

"Перечень приписываемых им "грехов" в чём-то схож: в основном обвинения в операциях со связанными лицами и требования докапитализации. Проявив "принципиальность" в случае с Приватом, Нацбанку будет очень трудно объяснить послабления и отсрочки в выполнении регулятивных требования для других банков", — говорит советник президента АУБ Алексей Кущ.

В данном случае сошлись и сроки, которые НБУ дал собственникам банков на выполнение регулятивных требований.

"Тут возникает логичный вопрос: а нужен ли Кауфману банк, который нужно докапитализировать на 3 млрд грн? Ему он точно не нужен", — отмечает один из банкиров.

В самом банке заявляют про информационную атаку и утверждают, что у банка разработана программа капитализации до первого января 2019 года, которую акционеры собираются выполнить.

Но, как показывает практика, акционеры предпочитают такие банки бросать, предварительно очистив их от ликвидных активов. Правда, в конкретном случае такой ход событий несет в себе еще и колоссальные репутационные риски, а возможно и уголовные, для чиновников НБУ.

На рынке считают: если бы не помощь со стороны чиновников НБУ, то в банк давно должна была бы зайти временная администрация Фонда гарантирования вкладов. Некоторые банки НБУ "выдавили" с рынка и за меньшие грехи.

По словам собеседников ЭП, снисходительность регулятора по отношению к Кауфману и его детищу можно объяснить поддержкой "на высшем уровне". После бегства Януковича одесский бизнесмен заручился поддержкой экс главы АП Бориса Ложкина, о чем уже писала Украинская правда.

Кроме того, банк в НБУ имеет поддержку в лице первого заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой, которая ранее работала в Платинум банке.

Екатерина Рожкова

Недавно в СМИ обнародовали аудиозаписи разговоров якобы Рожковой с советником главы правления "Платинум-Банка" Дмитрием Зинковым и Кауфманом. В записях шла также речь о лоббирования интересов банка.

Замглавы НБУ позже признала, что вела подобные разговоры с акционерами и руководством и многих других банков. Как заявила Рожкова, у нее постоянно происходит диалог с "проблемными" банками.

Тем не менее, собеседники ЭП на рынке говорят, что Рожкова "пытается тащить банк". Версии банкиров варьируются от — "банально упущен момент для принятия решения" до "выполнения команд из АП".

Ближайшие дни должны стать переломным моментом в этой истории. Уже до 1 января, банк должен быть докапитализирован и выйти на нулевой уровень капитала.

В выполнение банком программы докапитализации, опрошенные ЭП банкиры не верят. Тем не менее, количество нетранспарентных решений НБУ по отношению к этому банку может говорить о том, что может быть найдено решение, как оставить его на рынке.